Исторический день: Ермак раскрыл, что внутри соглашения между Украиной и Великобританией

Сегодня, 12 января, Украина и Великобритания подписали историческое соглашение. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о ее ключевых деталях и значениях.

Новый документ между Лондоном и Киевом включает сферы от информационной и кибербезопасности до милитарного сотрудничества. Он позволит Украине использовать "лучший британский военный опыт и оборонное производство" для победы на поле боя.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Соглашение всеобъемлющее: информационная безопасность, борьба с пропагандой, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, оборонное и военное сотрудничество, морская безопасность, санкции против врага и достижения справедливого мира, ответственность России за преступления, восстановление Украины, гуманитарное сотрудничество и макроэкономическая стабильность. Украина может использовать лучший британский военный опыт и оборонное производство для обеспечения победы на поле боя, в том числе в таких важных отраслях, как ракеты большой дальности, противовоздушная оборона, артиллерийские боеприпасы", - рассказал Ермак.

Он подчеркнул, что любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвет евроатлантическую безопасность, в том числе безопасность Соединенного Королевства.

"Поэтому в случае вооруженного нападения на Украину, по просьбе любого из участников, состоятся консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии", — объяснил руководитель ОП.

Таким образом, Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, им будет предоставлена Украине скорая и постоянная помощь в сфере безопасности, современная военная техника во всех необходимых сферах, а также экономическая помощь. Будут наложены санкции в РФ, экономические и другие обременения.

"Гарантии безопасности – это переходный этап к вступлению в НАТО. Альянс – ключевая цель Украины. Дан старт гарантиям, после чего такие же соглашения будут и с другими нашими союзниками", – сказал Ермак и добавил, что это был "действительно исторический день".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии" .

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