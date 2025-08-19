Исторический день в Белом доме: как позорная встреча с Путиным на Аляске (не) заставила Трампа услышать Европу

Реклама

И после напряженных многочасовых переговоров президента Зеленского и других европейских лидеров с Трампом, который был явно не в настроении из-за того, как негативно его встречу с Путиным на Аляске восприняли сами американцы и американские СМИ, для Украины есть хорошие и плохие новости.

Хорошие новости заключаются в том, что, как бы Кремль ни пытался представить саммит Трампа и Путина на Аляске как «Ялту-2», когда лидеры двух крупных ядерных государств делят между собой Европу за спиной самой Европы, этого не произошло и не произойдет. Хотя бы потому, что все самые болезненные антироссийские санкции — отключение банков РФ от SWIFT и заморозка активов Центробанка РФ — принимали европейские страны.

В понедельник, 18 августа, вместе с Владимиром Зеленским в Вашингтон также прибыли генсек НАТО Марк Рютте, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии и Джорджа Джордж. И, как написало большинство американских и европейских СМИ, тактика похвалы и убеждения частично повлияли на Трампа. Тем не менее, только частично.

Реклама

Плохие же новости для Украины и Европы в целом те же — Трамп не имеет и не хочет иметь четко проработанного и взвешенного подхода к России. Одержимый своим величием и идеей быстро заморозить войну России против Украины ценой территориальных и других уступок со стороны Киева, он уже попал в несколько ловушек, которые для него расставил Путин. И лучше всего это иллюстрирует фраза, которую Трамп бросил Макрону в перерыве между переговорами в Белом доме в понедельник, 18 августа, и случайно попавшей в объективы и микрофоны телекамер:

«Думаю, он (Путин — Ред.) хочет заключить соглашение для меня. Понимаешь? Как бы странно это ни звучало».

О четырех главных итогах многочасовых переговоров президента Зеленского и других европейских лидеров с Трампом в Белом доме сразу после Аляски, читайте в материале ТСН.ua.

Условие Путина выполнено: прекращение огня не будет

Из всех публичных диалогов Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами в Белом доме в понедельник, 18 августа, было заметно, как он сдерживал свою злобу и откровенное нежелание углубляться в проблемные детали и последствия собственной «аляскинской» дипломатии. Это, например, издавали подколки самого Трампа и американского «журналиста» Брайана Гленна (в кавычках, потому что он активист трампистского движения MAGA и любимый репортер президента США), главный корреспондент ультраправого шоу Real America’s Voice.

Реклама

Того самого «журналиста», который 28 февраля этого года, во время первого визита Зеленского в Овальный кабинет, упрекнул украинский президент в отсутствие костюма, после чего встреча с Трампом превратилась в огромный публичный скандал перед камерами. На этот раз Белый дом, а Трамп явно стремился отбелить свою репутацию после позорной встречи с Путиным на Аляске, которую раскритиковал даже прореспубликанский телеканал Fox News, упрекая администрацию Трампа в торговле украинскими территориями, мой бы и не приглашать Брайана Гленна в Ов. Зеленским.

Однако Белый сделал даже больше. Брайан Гленн, обращаясь к Владимиру Зеленскому, подчеркнул: «Вы выглядите отлично в этом костюме». Дональд Трамп добавил: «Я сказал то же самое. Разве это не мило? Это тот самый (репортер — Ред.), который напал на вас в прошлый раз». Президент Зеленский, одетый в черный костюм, отшутился, обращаясь к Гленну: «А вы в том же костюме. Я переоделся, а вы нет». Эти фразы облетели все американские и европейские СМИ, мол, в этот раз огромного скандала в Белом доме удалось избежать. Однако на этом подколки Трампа в адрес европейских лидеров не закончились.

Уже на переговорах в расширенном формате президент США сделал вид, что не заметил сидевшего прямо напротив Александра Стубба. Когда президент Финляндии сказал «я здесь», Трамп ответил: «Выглядите лучше, чем мне когда-то приходилось видеть». В адрес Эммануэля Макрона Трамп сказал, что сейчас он ему нравится даже больше, чем до этого. А что касается Фридриха Мерца, Трамп неожиданно похвалил его загар. Однако СМИ и эксперты метко заметили: когда нет конкретных результатов и наработок, стороны скорее уделяют внимание неважным деталям, устраивая со встречи шоу.

Именно это и пытался сделать Трамп. Он показал, по крайней мере, публично, что Европа привлечена к попыткам администрации Трампа приостановить войну. Однако, несмотря на заинтересованность во встрече с европейцами, президент США не вернулся к своему принципу «сначала прекращение огня — потом переговоры», на чем настаивал еще до саммита с Путиным на Аляске. Так что это, к сожалению, можно считать промежуточной победой Кремля: переговоры о заморозке войны (о полной остановке речь не идет) будут проходить без установления режима прекращения огня на земле, в воздухе и на море.

Реклама

У Трампа мало времени: как организовать встречу Зеленского и Путина

Трамп и его администрация всячески пытаются представить себя в качестве посредников и медиаторов в переговорах с Украиной и Россией. Еще до начала двусторонних переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что «любит украинцев, любит всех людей, любит россиян» и позвонит Путину после исторического европейского дня в Белом доме. Однако, к удивлению европейских лидеров, главе Кремля Трамп позвонил посреди переговоров с ними в расширенном формате.

После этого прореспубликанский канал Fox News сообщил, что президент готов вкладывать и тратить свой политический капитал, лишь бы прекратить войну. А Трамп, поговорив с Путиным около 40 минут по телефону, сообщил европейским лидерам, что теперь будет упорно работать над организацией двусторонней встречи Зеленского и Путина, место которой определят позже. Уже во вторник, 19 августа, ряд ведущих СМИ начали гадать на кофейной гуще, называя Венгрию, Швейцарию, Ватикан, Беларусь, Турцию и ОАЭ.

Вместе с этим, как сообщает тот же Fox News, когда во время переговоров в расширенном формате Фридрих Мерц сказал, что «не может себе представить, как следующая встреча состоится без прекращения огня, поэтому нужно работать в этом направлении и оказывать давление на Россию», это сильно разозлило Трампа. Президент США ответил, что в шести войнах, которые он урегулировал (Трамп постоянно повторяет, что уже урегулировал шесть войн в мире, что не является правдой — Ред.), не было прекращения огня. Тем не менее, проблема даже не только и не столько в том, что Трамп полностью согласился с требованием Путина не устанавливать прекращение огня, пока продолжаются переговоры. Да и, действительно, никаких реальных переговоров об урегулировании войны не было.

Москва до сих пор не дала согласия, как говорит Белый дом, ни на двустороннюю встречу Путина с Зеленским, ни на трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского. Единственное, что мы услышали, это комментарий помощника главы Кремля Юрия Ушакова о возможности повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах (очевидно, в Стамбуле — Ред.).

Реклама

«Обмен территориями»: фото с картой Украины

Срок «обмен территориями» в употреблении американских чиновников появился за неделю до саммита Трампа и Путина на Аляске, который состоялся в пятницу, 15 августа. Сразу после этого позорного принятия российского военного преступника на американской земле с красной дорожкой и аплодисментами, чтобы хоть как-то оправдаться, лишь госсекретарь Марко Рубио за один вечер дал четыре интервью разным американским телеканалам, где у него везде спрашивали: США ли соглашаются с этим, что захватывать земли силой?

«Ну Путин уже захватил землю силой. Чтобы добиться соглашения, обеим сторонам придется пойти на уступки. Территории придется обсудить. Это просто факт. Очевидно, должно быть соглашение о территориях и где будут проведены границы», — ответил, в частности, Марко Рубио ведущий Маргарет Бреннан на CBS.

Однако даже публичное осуждение внутри самих США не остановило администрацию Трампа от продолжения попыток торговать украинскими территориями. До встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете поставили карту Украины, на которой красным цветом были отмечены территории, которые сейчас временно оккупированы Россией. Чернобелую фотографию с Зеленским и Трампом, стоящих у этой карты, опубликовал в соцсети X помощник президента США Дэн Скавино. И, вряд ли можно считать, что это было сделано не намеренно.

В течение этой недели до и после встречи Трампа и Путина на Аляске, в американских и европейских СМИ неоднократно появлялись подробности того, что Кремль вроде бы предлагает в рамках, как это называют в Белом доме, территориальных обменов. В частности, речь идет о выходе Украины из Донецкой и Луганской областей (а это, по словам военных и экспертов, наиболее укреплен участок Славянско-Краматорской агломерации) в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Реклама

Выслушав этот откровенно пророссийский бред от Трампа на четырехчасовых переговорах в Белом доме, где президент США, очевидно, продолжил торговать украинскими территориями, Эммануэль Макрон призвал не доверять Путину, назвав его «людоедом у наших ворот, и хищником на пороге Европы. А Фридрих Мерц прямо сказал, что „российское требование к Киеву отдать свободные части Донбасса отвечает, откровенно говоря, предложения США отказаться от Флориды“.

Гарантии безопасности: Трамп так ничего и не понял

Одним из главных достижений встречи на Аляске, по словам спецпосланника Трампа Стива Виткоффа (который приезжал в Россию на переговоры с Путиным уже четыре раза и отличается откровенно пророссийской позицией), стало согласие Кремля на предоставление Украине гарантий безопасности. Американские чиновники комментировали это так: США потенциально готовы предоставить гарантии безопасности по статье 5 НАТО, но не непосредственно от НАТО, а от Америки и европейских стран.

Что-то похожее еще раньше предлагала Джорджа Мэлони. Сидя с европейскими лидерами за столом в Белом доме, Трамп сказал, что «мы поможем Европе обеспечить безопасность Украины». После этого многие даже подумали, что США готовы отправить свои войска в Украину вместе с европейскими силами. Однако уже во вторник, 19 августа, в интервью Fox News, Трамп гарантировал, что американских войск в Украине не будет. Более того, он еще раз повторил свой тезис о том, что нельзя начинать войну против гораздо большей ядерной страны (очевидно, имея в виду Россию — Ред.), возложив таким образом вину за начало полномасштабного вторжения в Украину и ее стремление стать членом НАТО.

«Война реально началась через НАТО и Крым. Они хотели вернуть Крым. И его отдали без всякого выстрела в президенты Обамы. Обама его отдал. Он требовал, чтобы они (украинцы — Ред.) его отдали, и россияне пришли и взяли его как конфету у ребенка», — добавил Трамп.

Реклама

Это еще раз доказывает, что Трамп не знает, и ему не интересно разбираться в том, как и когда началась война России против Украины, и как далеко за «границы» Украины выходят аппетиты Кремля. Как очень точно отметил министр иностранных дел Чехии Как Липовский сразу после саммита на Аляске, проблема в российском империализме, а не в украинском желании жить свободно.

«И, не забывайте, что за этими словами также скрываются усилия Путина вернуть архитектуру безопасности до 1997 года. К тому моменту, когда Чешская Республика еще не являлась частью НАТО», — добавил глава МИД Чехии.

К тому же, в свежем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров, приехавший на саммит на Аляске в свитшоте с надписью «СССР», заявил, что все говорят о гарантиях безопасности для Украины, и никто — о гарантиях безопасности для России, словно ей что-то угрожает, или кто-то на нее нападает. Более того, Лавров также заявил, что Россия и не ставила своей целью захватить украинские территории, а лишь якобы стремилась защитить права русскоязычных.

«Вопрос территориальных изменений никогда не стоял. Глава США и его команда искренне хотят добиться результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным. В отличие от европейцев, которые на тот момент утверждали на каждом углу, принимающих только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие», — заявил Лавров, продолжая распространять главный тезис российской пропаганды после Аляски, что это Европа и Украина на самом деле хотят продолжать войну.

Реклама