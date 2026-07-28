Исторический этап после эвакуации из Мариуполя: вуз Метинвест Политехника выпустила первые бакалавры

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Шесть лет назад Группа Метинвест основала проект создания современного технического университета европейского образца для подготовки инженеров нового поколения. В 2021 году в центре Мариуполя началось строительство студенческого городка с учебным корпусом, общежитием и спортивным комплексом. Однако полномасштабное вторжение России разрушило эти планы.

Несмотря на это, университету удалось сохранить преподавательский коллектив, адаптировать образовательные программы и уже осенью 2022 провести первый набор студентов. Учебный процесс был организован в смешанном формате, а практическая подготовка проходила на предприятиях Метинвеста.

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Сегодня Метинвест Политехника работает в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. За это время университет сформировал полный цикл технического образования от профессионального младшего бакалавра до аспирантуры, а все образовательные программы получили государственную аккредитацию. В настоящее время в вузе учатся 1335 студентов, среди которых более 50 ветеранов войны.

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Первые бакалавры получили образование по направлениям металлургии, горноводства, автоматизации, компьютерных наук и безопасности труда. Многие уже работают на предприятиях Метинвеста, а большинство планируют продолжить обучение в магистратуре.

«Университет, который не удалось построить в Мариуполе, стал символом устойчивости украинского технического образования. Выпускники Метинвест Политехники – это будущая инженерная элита Украины, которая будет играть определяющую роль в восстановлении промышленности и экономики в целом. Мы ждем каждого из них на наших предприятиях, чтобы вместе строить новую украинскую металлургию», - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяна Петрук.

Напомним, что сейчас в вузе Метинвест Политехника продолжается прием заявлений на бакалавриат: до 1 августа поступающие могут подать документы через электронный кабинет и выбрать одну из 17 образовательных программ. Обучение совмещает теоретическую подготовку с практикой на производстве, а для ветеранов и отдельных категорий внутриперемещенных лиц предусмотрена упрощенная процедура вступления за собеседованием.

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