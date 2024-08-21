Генпрокурор Костин назвал ратификацию Римского устава историческим моментом — что предусматривает договор

Почему ратификация этого документа важна для членства в ЕС.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин назвал ратификацию Римского устава историческим моментом и отметил, что теперь у государства будет голос при принятии решений, определяющих его деятельность.

Об этом Андрей Костин написал на своей странице в Facebook 21 августа.

"Исторический момент... Украина уже более 10 лет признает юрисдикцию суда. Украинские прокуроры сотрудничают с МКС на ежедневной основе. Теперь у нас будет свой голос при принятии решений, определяющих его деятельность", — отметил Костин.

По его словам, это очередное доказательство приверженности Украины ценностям свободного мира. Ведь для России пренебрежение законом и моралью – это осознанная политика. Украина же защищает себя и принимает все меры для соблюдения норм и принципов международного права.

"Сегодня мы еще раз доказали приверженность ценностям свободного мира", — добавил Костин.

Что известно о Римском уставе и почему это важно для Украины

Как ранее сообщалось на ТСН.ua, Верховная Рада Украины ратифицировала Римский устав. Документ поддержал 281 народный избранник.

Римский устав – это международный договор, учредивший Международный уголовный суд (МКС). Настоящий договор в частности устанавливает юрисдикцию МКС. Следовательно, среди прочего позволит Украине ускорить привлечение к ответственности российских военных преступников.

Именно Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Ратификация этого документа важна для членства в ЕС, также она была частью некоторых соглашений с международными партнерами. Украина, объясняют в МИДе еще раньше признала действие Римского устава и взяла на себя соответствующие обязательства. Ратификация же позволит нашему государству задавать вопросы на повестку дня ассамблеи государств-членов, иметь своего судью и участвовать в работе суда.

"В частности, быть полноценным участником работы Международного уголовного суда, его ассамблеи государственных участников... возможность участвовать в выборах судов и прокурора Международного уголовного суда. Это также возможность, соответственно, выставлять кандидатуру от Украины на должность в суд Международного уголовного суда и выборы судов следующие будут в 2026 году", — рассказывает ТСН посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

Кроме того, мы также сможем использовать механизм специального фонда для жертв Trust Fund for Victims, который, в частности, обеспечивает данными способностей и компенсацией репараций для общин, пострадавших в результате совершения тяжких международных преступлений, добавил Кориневич.

Добавим, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге сделал заявление о выдаче ордера на арест главы России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

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