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- Украина
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"Исторический приговор": дочь Фарион отреагировала на пожизненное заключение Зинченко
Дочь Ирины Фарион отреагировала на пожизненное заключение Вячеслава Зинченко и рассказала, что сделает с 5 миллионами гривен компенсации.
Дочь убитого языковеда Ирины Фарион София Особа назвала пожизненное заключение Вячеслава Зинченко историческим решением и отметила, что приговор является четким сигналом — никто не имеет права убивать украинцев на собственной земле.
Об этом София Особа заявила во время общения с журналистами.
В своем комментарии она выразила благодарность обществу за ощутимую поддержку и подчеркнула важность справедливого наказания за совершенное преступление.
«Состоялось более 80 заседаний. Что я ощущаю? Я ощущаю огромную поддержку украинцев. Я чувствую, что мы сейчас живем с вами в историческое время. Это был вынесен исторический приговор… Зинченко сел пожизненно за это жестокое детально спланированное преступление», — отметила София Особа.
Дочь языковеда подчеркнула, что именно благодаря единству и силе общества не удалось сломить их позицию. Она добавила, что 5 миллионов гривен компенсации передаст на нужды бригады «Рубеж», в которой воевал ее погибший муж Василий Особа.
По ее словам, это поможет в борьбе с врагом, ведь сейчас в стране немало внутренних врагов. В заключение София Особа напомнила слова матери: «Я временная, но идея, которую я исповедую, — вечна».
Приговор Зинченко за убийство Ирины Фарион — последние новости
Напомним, в Шевченковском районном суде Львова огласили приговор по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Обвиняемому в убийстве Ирины Фарион — 20-летнему Вячеславу Зинченко дали пожизненное.
Ранее мы писали, перед оглашением приговора у здания суда собрались несколько десятков человек, улица перекрыта, усилены меры безопасности. Поклонники Ирины Фарион пришли с картонками, на которых написано: «Довічно».
Стоит напомнить, что языковед и общественный деятель Ирину Фарион ранили 19 июля 2024 во Львове выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером она умерла из-за этого.
Впоследствии в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался к тому времени 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра.
Вячеслав Зинченко на одном из заседаний суда заявил, что не признает свою вину.