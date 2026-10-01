"Исторический приговор": дочь Фарион отреагировала на пожизненное заключение Зинченко

София Личность / © ТСН

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Дочь убитого языковеда Ирины Фарион София Особа назвала пожизненное заключение Вячеслава Зинченко историческим решением и отметила, что приговор является четким сигналом — никто не имеет права убивать украинцев на собственной земле.

Об этом София Особа заявила во время общения с журналистами.

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В своем комментарии она выразила благодарность обществу за ощутимую поддержку и подчеркнула важность справедливого наказания за совершенное преступление.

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«Состоялось более 80 заседаний. Что я ощущаю? Я ощущаю огромную поддержку украинцев. Я чувствую, что мы сейчас живем с вами в историческое время. Это был вынесен исторический приговор… Зинченко сел пожизненно за это жестокое детально спланированное преступление», — отметила София Особа.

Дочь языковеда подчеркнула, что именно благодаря единству и силе общества не удалось сломить их позицию. Она добавила, что 5 миллионов гривен компенсации передаст на нужды бригады «Рубеж», в которой воевал ее погибший муж Василий Особа.

По ее словам, это поможет в борьбе с врагом, ведь сейчас в стране немало внутренних врагов. В заключение София Особа напомнила слова матери: «Я временная, но идея, которую я исповедую, — вечна».

Приговор Зинченко за убийство Ирины Фарион — последние новости

Напомним, в Шевченковском районном суде Львова огласили приговор по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Обвиняемому в убийстве Ирины Фарион — 20-летнему Вячеславу Зинченко дали пожизненное.

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Ранее мы писали, перед оглашением приговора у здания суда собрались несколько десятков человек, улица перекрыта, усилены меры безопасности. Поклонники Ирины Фарион пришли с картонками, на которых написано: «Довічно».

Стоит напомнить, что языковед и общественный деятель Ирину Фарион ранили 19 июля 2024 во Львове выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером она умерла из-за этого.

Впоследствии в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался к тому времени 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра.

Вячеслав Зинченко на одном из заседаний суда заявил, что не признает свою вину.

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