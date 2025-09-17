Исторический шаг: Европарламент открыл представительство в Киеве

Роберта Мецолла / © Associated Press

Глава Европейского парламента Роберта Мецола объявила об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве. Этот шаг, по ее словам, подчеркивает обязательство ЕС присутствовать в Украине и работать рядом с ней каждый день.

Об этом она сказала во время выступления в Раде.

«Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь в Киеве, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами, рядом с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами, и мы его выполняем», — сказала она.

По словам Мецолы, открытие представительства в Киеве является обязательством, которое Европарламент выполняет, чтобы усилить сотрудничество с Украиной. Она также сообщила, что следующий шаг на пути Украины к членству в ЕС — это открытие переговорного «кластера основ».

Глава Европарламента подчеркнула, что восстановление полномочий антикоррупционных органов в Украине является основой для членства, что показывает важность внутренних реформ для евроинтеграции.

Кроме того, Роберта Мецола заявила, что Европейский Союз вскоре примет 19-й пакет санкций против России. Это продолжение политики ЕС, которая включает отказ от российских нефти и газа, а также борьбу с «теневым флотом» России.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также объявила, что Европейский Союз готовит уже 19-й пакет санкций против России.

«Мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и демократию. ЕС никогда не признает российскую агрессию. Поэтому мы работаем над новым пакетом санкций против Кремля», — написала она.

По словам фон дер Ляйен, ЕС будет усиливать экономическое и политическое давление на Россию, наращивая помощь Украине — от военной поддержки до гуманитарных программ.

В настоящее время Еврокомиссия согласовывает новые ограничения со странами-членами. Ожидается, что пакет будет содержать дополнительные санкции против российских компаний, финансовой сферы и схем обхода уже действующих мер.