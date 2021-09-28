"Исторический шанс": Кулеба рассказал, как Украина может выйти на передовые позиции в политике ФРГ

"Исторический шанс": Кулеба рассказал, как Украина может выйти на передовые позиции в политике ФРГ

"Благодаря зеленому водороду Украина для Германии может стать тем, кем сейчас является Россия в газовой сфере", — говорит Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина благодаря зеленому водороду может построить прочное экономическое партнерство с Германией.

Соответствующее утверждение глава внешнеполитического ведомства выразил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Благодаря зеленому водороду Украина для Германии может стать тем, кем сейчас является Россия для Германии в сфере газа. Это действительно исторический шанс, и очень важно его не потерять", — отметил глава МИД.

По его словам, построенная таким образом связь между Киевом и Берлином "выведет Украину на передовые позиции не только во внешней, но и во внутренней политике" Германии.

Кулеба также указал, что вопросы сотрудничества в этом направлении украинская делегация обсуждала во время рабочего визита в Вашингтон.

Как сообщалось, после строительства в Украине завода по производству водородного топлива украинскую ГТС могут перепрофилировать под его транспортировку. Для снабжения водородного топлива из Украины операторы ГТС Украины, Германии, Чехии и Словакии намерены создать Центральноевропейский водородный коридор.

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