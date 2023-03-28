Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Франции прошло историческое голосование о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
995
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Франции прошло историческое голосование о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Фото: pixabay.com

Президент выразил благодарность за мощный вклад Франции в разоблачение преступлений России.

Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это историческое голосование парламента прошло 28 марта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаковое", — сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений агрессорки России, как прошлых, так и нынешних.

Вслед за Зеленским поблагодарил Францию также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Франции за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинцев и за память жертв Сталина и его режима. С этим историческим голосованием, Национальная Ассамблея дала понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться.", – написал Кулеба.

Напомним, что спортсмены Украины не хотят бойкотировать Игры в Париже , даже если туда допустят россиян и белорусов. Они считают слабой позицией бойкота Олимпиады.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
995
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация