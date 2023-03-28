Во Франции прошло историческое голосование о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это историческое голосование парламента прошло 28 марта.



Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаковое", — сказал Зеленский.

Признание парламентом Голодомора 1932-1933 годов геноцидом народа важно и знаковое. Признательны за сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установлении правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция! pic.twitter.com/SKtqLcQFCx – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Президент выразил благодарность за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений агрессорки России, как прошлых, так и нынешних.

Вслед за Зеленским поблагодарил Францию также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Франции за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинцев и за память жертв Сталина и его режима. С этим историческим голосованием, Национальная Ассамблея дала понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться.", – написал Кулеба.

Я был счастливым для Франции для отслеживания 1932-33 Холодомора как genocide of ukrainians and for honoring memory of victims of Stalin and his regime. При этой историчной благодарности, @AssembleeNat сделано, чтобы раскрыть то, что такие crimes не должны быть предотвращены и должны быть пренебрежены. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 28 марта, 2023

Напомним, что спортсмены Украины не хотят бойкотировать Игры в Париже , даже если туда допустят россиян и белорусов. Они считают слабой позицией бойкота Олимпиады.

Читайте также: