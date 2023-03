Во Франции прошло историческое голосование о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Я был счастливым для Франции для отслеживания 1932-33 Холодомора как genocide of ukrainians and for honoring memory of victims of Stalin and his regime. При этой историчной благодарности, @AssembleeNat сделано, чтобы раскрыть то, что такие crimes не должны быть предотвращены и должны быть пренебрежены.