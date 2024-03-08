Историческое название не "по вкусу": почему жители села на Хмельнитчине выступили против переименования

Название села должно было вернуться к историческому, но жители выступили против.

В Хмельницкой области жители села Червоное Шепетовского района выбрали новое название населенного пункта, отказавшись от исторического — Свинное.

Об этом говорится на сайте города Шепетовка.

Украинский институт национальной памяти (УИНП) составил перечень из 1400 городов и сел, которые нужно переименовать, чтобы их названия соответствовали закону Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

В перечень вошло и село Красное в Полонской общине Шепетовского района, название которого по определению УИНП является идеологическим, связанным с символикой советской власти и коммунистической партии.

Жители Красного выступили за сохранение названия с изменением советской концепции на патриотическую. Однако после консультации с представителем Украинского института национальной памяти выяснилось, что такая замена невозможна, поскольку не соответствует закону.

Название села должно было вернуться к исторической — Свинное (первое упоминание в 1611 г.), однако на предыдущих общественных слушаниях жители выбрали другую — Андреевка.

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