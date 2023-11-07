Историческое решение ЕС, усиление ПВО и успехи ВСУ: главное обращение Зеленского

Украина продолжает свой путь – как на фронте, так и в Европейский Союз.

Сегодня, 7 ноября, Владимир Зеленский провел несколько важных совещаний. В частности, с разведкой по защите наших людей, а также по международным мероприятиям и украинским событиям (годовщина начала Революции достоинства, годовщина Голодомора). Ежедневное внимание уделяется вопросу будущего членства Украины в ЕС, а значит, внутренней трансформации нашего государства. На повестке дня также ПВО и ситуация в зоне боевых действий.

Об этом сообщил украинский президент в своем традиционном обращении, 7 ноября.

Украина будет в ЕС

Главнокомандующий напомнил, что предстоит важный день. Завтра, 8 ноября, ожидается историческое заключение Евросоюза – отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. С нашей стороны готовятся дальнейшие шаги: законодательная работа, усиление институтов государства. Украина уже проделала большой путь в приближении к Евросоюзу. Зеленский акцентировал: приобрести членство в Евросоюзе предусматривает две составляющие:

политическое решение всех стран, уже в сообществе и желающих видеть новое государство в Евросоюзе;

работа самого государства.

"Наша работа – это приближение и адаптация стандартов ЕС, практик сообщества. Украина будет в ЕС. И мы придем к этому, в частности, благодаря трансформации нашего государства – внутренней трансформации, абсолютно отвечающей интересам наших людей. ЕС для Украины – это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это усиление всего сообщества", – говорит Зеленский.

Так что очень важно, утверждает лидер, чтобы депутаты Верховной Рады Украины продолжали поддерживать необходимые для нашей евроинтеграции законодательные инициативы.

Усиление ПВО и успехи военных

Как сообщил лидер, на боевое дежурство поставлены дополнительные комплексы NASAMS. Однако речь идет о том, что систем ПВО должно быть больше.

"Воздушный щит Украины будет еще усиливаться. Я благодарю партнеров, которые помогают, и всю нашу команду, которая работает на международном направлении".

В течение дня президент общался с министром обороны и командующими. Приоритетными остаются следующие направления: Купянское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Мелитопольское направления и весь юг. Есть результаты, отметил президент, которые следует отметить:

108-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й бригады;

3-й батальон 54-й бригады;

92-я отдельная штурмовая бригада;

наши артиллеристы 26-й и 40-й;

55-й отдельных артиллерийских бригад;

"Семьдесятдевятка" ДШВ;

53-я и 110-я отдельные механизированные бригады;

3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии;

132-й отдельный разведывательный батальон.

"Воины, я благодарю всех вас! Я благодарю за вашу силу! Ваша сила, сила всех, кто бьется ради Украины, всех, кто помогает, – это сила жизни нашего народа. Украина выстоит и будет свободной. И будет равной среди равных в нашем общем европейском доме", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего.

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