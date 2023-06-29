"Историческое время": Зеленский призвал начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Зеленский заявил, что Украина полностью готова начать переговоры по вступлению в ЕС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время наступило "историческое время" для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

"Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Европа ценностей, свободная и сильная Европа, Европа миру немыслима без Украины", – сказал Зеленский.

Он заявил, что сейчас стоит "зафиксировать" прогресс Украины по выполнению рекомендаций, необходимых для вступления в Евросоюз.

"Украина настроена как можно быстрее подготовиться к началу перегоров о членстве, и мы это сделаем", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС сделали выводы о помощи Украине после так называемого бунта предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Теперь она должна быть увеличена до беспрецедентного уровня.

Кроме того, мы ранее информировали, что на фоне украинского контрнаступления и неудачного мятежа главаря ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина в России лидеры Европейского Союза пытаются согласовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

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