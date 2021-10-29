Истории мировых лидеров, которые устанавливают новый этикет за бокалом пива

На протяжении истории мы наблюдаем, как устанавливаются и изменяются устоявшиеся нормы поведения в социуме. Это объединяет людей, делает общением более дружелюбным и открытым. Однако часто правила вместо того, чтоб объединять людей, разделяют. Так долгий период истории было с этикетом.

Со временем он становился все жестче. Сначала для людей достижением было использование вилки, а затем количество столовых приборов выросло до десятка. В то время как использование одной вилки помогает без труда сделать трапезу гигиенической и комфортной, использование десятка различных вилок требует незаурядных специальных знаний.

Сегодня публичные лица показывают обществу наступившую эпоху постэтикета. Когда формальности уступают искренности, уважению к человеку и его выбору. Мы вдохновились примерами известных женщин, которые оказываются под давлением формальностей «хорошего тона», однако решаются отвергать их. Наши истории связаны с наиболее контраверсионной сферой – застольным этикетом и употреблением алкогольных напитков.

Этикет прошлого: выбор без выбора

До появления изящной кухни престижным считалось излишество — на стол мог подаваться целый олень на вертеле, гости пили большое количество эля и вина. С развитием искусства кулинарии в высоком мире начала властвовать французская кухня, порционные блюда и медленное вкушение напитков. Аристократы при французском дворе создавали флер роскоши вокруг свежей рыбы, устриц, рябчиков, вина и шампанского.

До сегодняшнего дня существовали блюда и напитки, которые считались более «банкетными». Говорить искренне о своих вкусах хозяевам и отказываться от нелюбимого угощения было нельзя. Однако в правилах этикета давались рекомендации типа «если вам не понравилось угощение, не показывайте этого, просто оставьте бокал/тарелку позже, когда будете подальше от глаз того, кто угощает».

Но современному обществу больше не интересны формальные и неискренние правила, люди создают демократический мир, ценящий индивидуальность каждого.

Мировые лидеры устанавливают новый этикет

Наглядный пример свободного проявления своих вкусов и симпатий показывают лидеры из разных стран. В светской жизни они предпочитают пиво, и у них неизменно изысканный вид, а главное — ведут себя искренне и свободно. Рассказываем об этих эпизодах из жизни Тейлор Свифт, Мишель Обамы, Ангелы Меркель и Кейт Миддлтон.

Тейлор Свифт. С бокалом хмельного она появилась на игре "Никс" против "Чикаго Буллз" на главной баскетбольной арене Нью-Йорка Мэдисон-сквер-гарден вместе со своей подругой-моделью. Подруги пришли отдохнуть, посмотреть игру любимой команды и выпить немного пива.

Несмотря на естественность такого досуга для молодого человека, появление с кружкой пива возмутило журналистов и фанатов. Самые преданные поклонники даже подсчитали, как часто Свифт в своих альбомах поет об алкоголе. Студент Джо Хоуд из Цинцинатти поделился с пользователями Reddit графиком, в котором подсчитано, что в альбоме 2017 года Reputation пиво упоминается 10 раз.

Мишель Обама. Жена 44-го президента Америки никогда не вела себя как "рафинированная" первая леди. Люди стали восхищаться ее открытостью и правдивостью – посадкой огорода в саду Белого дома, объятиями с британской королевой, занятиями спортом перед камерами и многими другими поступками. Мишель пила пиво во время прямого эфира прямо на кухне Белого дома (да, она там есть) вместе с Бараком Обамой.

Администрация президента первой демократии мира производила собственное пиво под названием "Медовый эль Белого дома", используя мед из пасеки, которую первая леди Мишель основала в саду главной резиденции президента США.

Интересно, что корни самого Барака Обамы уходят к ирландской деревне Манигалл в графстве Оффали — прапрапрадед президента родом из этой земли, где традиции пивоварения одни из древнейших. Во время визита в Дублин (Ирландия), Мишель Обама с мужем пробовали пиво местного производства, чтобы отдать должное культуре, внесшей большой вклад в развитие мировой пивоварения.

Ангела Меркель. Все давно знают, что любимый напиток Ангелы Меркель – пиво. И не зря, ведь именно Германия считается мировой столицей этого хмельного напитка. Ангела часто посещает Октоберфест в Мюнхене, с гордостью позирует перед объективами камер с кружкой светлого лагеря и часто дарит пивные наборы своим коллегам из других стран.

Associated Press

О непосредственности Ангелы Меркель также говорит один курьезный случай. Во время командировки на Север Германии вечером с коллегами канцлер посетила один из популярных пивных баров. Официант, мчавшийся отдать заказ, опрокинул на Меркель пять кружек пива. Однако это не стало поводом для лидера ЕС отказаться в тот вечер от своих планов и уже через пару минут Ангела держала свой бокал, произнося тост для друзей.

Кейт Миддлтон. Жизнь британской монаршей семьи полна традиций. Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон всегда образцово следует им, и одновременно постепенно вносит новые тенденции, которые всегда находят теплый отклик у британцев. Кейт сменила чопорные семейные фото в застывших позах на искренние, динамичные, без флера официоза, одежду для официальных меропритий стала покупать не только в бутиках, но и в массмаркетах брендов, начала пользоваться обычными рейсами вместо частного самолета.

Во время посещения Ирландии по случаю Дня святого Патрика (отмечается в марте) Кейт Миддлтон позировала на камеры с пинтой светлого пива, одетая, как окрестили это британские СМИ, "в настоящее рокерское платье". Герцогиня Кембриджская не пренебрегла традицией: праздничный ужин в Ирландии в этот день нужно завершить кружкой именно этого хмельного напитка.

А во время турне по Польше и Германии с принцем Уильямом в 2017 году герцогиня тоже смаковала пиво вместе с мужем. Однако кружка была непрозрачна, что служило поводом для десятков забавных расследований в СМИ, а действительно ли Кейт пила пиво? Сомнения развеяло посещение супругами Дублина, когда герцоги Кембриджские в одном из баров уже в прозрачных пивных кружках наливали себе из кеги хмельное и охотно его пили.

Все эти истории демонстрируют – догмы и жесткие правила становятся неактуальными. В демократическом мире люди научились сосуществовать среди различных культурных традиций, взглядов, вкусов и т.п. Космополитическое общество учится быть толерантным и не нарушать границы друг друга. Люди становятся свободными во взаимодействии с другими, оставаясь при этом ответственными — будь то выбор собственного стиля жизни или выбор любимого напитка на торжественном мероприятии.

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