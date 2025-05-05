Эфир на 8 мая

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Знаковые даты украинцы традиционно проводят вместе с «1+1 Украина» и 8 мая не станет исключением. В День памяти и примирения телеканал подготовил специальное программирование — истории не сдавшихся — для тех, кто не сдается. 80 лет назад мир объединившись победил нацизм. Теперь Украина снова борется с тоталитарным режимом, сдерживая российское нашествие. О безнаказанном зле и как его остановить, а также вдохновляющие истории, которые помогут не останавливаться на пути к победе в специальных проектах телеканала «1+1 Украина».

«Сниданок с 1+1»

С 6 по 9 мая в утреннем проекте «Сниданок с 1+1», который выходит в будни с 6.30 до 10.30, зрители увидят специальную серию сюжетов «Вклад украинцев в победу над нацизмом. Неизвестно, что скрывали от нас» . В течение десятилетий советская, а впоследствии и российская пропаганда намеренно умалчивала и обесценивала роль украинцев в победе над нацизмом, присваивая ее только себе. Поэтому сегодня важно говорить правду — чтобы вернуть историческую справедливость и почтить тех, чей вклад оставался в тени. Зрители узнают об украинцах, которые увольняли Аушвиц, участвовали в освобождении Франции и воевали в армиях Польши, Норвегии, США.

8 мая с 6:30 в студии Сниданок с 1+1 будут работать ведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин. В рамках спецефира будут говорить об истории победы во Второй мировой войне, которые перекликаются с событиями нашего времени и напоминают силу человеческого духа. Также в эфире покажут ролик об американской психологии венгерского происхождения Эдит Эгер, которая пережила Холокост, провела 8 месяцев в концлагере смерти Аушвиц и стала автором нескольких книг-бестселлеров о своем опыте. Этим роликом и примером Эдит Эгер команда «Сниданок с 1+1» стремится вдохновить зрителей жить при тяжелых обстоятельствах.

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Спецефир ТСН из Берлина

8 мая в 22:00 в эфире 1+1 Украина состоится спецэфир ТСН с прямым включением из Берлина — города, где 80 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Впервые через несколько лет ТСН возвращается на "1+1 Украина". Эфир проведут интервьюер, ведущая 1+1 Марафон - Наталья Мосейчук, а также специальные корреспондентки ТСН Наталья Фибриг и Наталья Ярмола.

Тематические сюжеты, прямые включения и разговоры из студии позволят увидеть, как современное европейское общество осмысливает последствия войны, как происходит признание ответственности за преступления прошлого — те, которые невозможно забыть и которые сегодня повторяет россия. В центре разговора – исторические параллели между событиями 80-летней давности и реалиями современной войны. Вместе со зрителями ведущие ТСН встретят первую минуту мира, ежегодно символично наступающую в 23:01 8 мая.

Документальный фильм «Жертвы: война после войны»

10 мая в 23:15 по каналу «1+1 Украина» в специальном проекте «ТСН. Особый взгляд» покажут документальный фильм корреспондентки ТСН Натальи Ярмолы «Жертвы: война после войны» . Лента расскажет об одной из самых трагических и малоизвестных страниц истории ХХ века: похищение детей, нацистские «фабрики» геноцида, скрытые преступления Третьего Рейха, жизнь остарбайтеров с клеймом «изменника» после возвращения в СССР по принудительным работам.

В фильме зрители увидят историю польки Барбары Пацоркевич, которая в 4 года оказалась в центре нацистского эксперимента в польском Лодзи — городе, превращенном в центр перевоспитания похищенных детей с оккупированных территорий. Там отбирали «генетически ценные» для Третьего Рейха. Дети должны обновлять «немецкую кровь». Остальное отправляли на принудительный труд или уничтожение. Героиня с болью вспоминает украинских детей, которых сегодня, через 80 лет после победы над нацизмом, похищает рашистский режим — чтобы «перевоспитать» и полностью стереть украинскую идентичность.

Кроме того, в фильме эксклюзивно покажут один из тайных объектов Гитлера — самый большой пороховой завод, работу которого обеспечивали тысячи пригнанных в рабство остарбайтеров. О бесчеловечных условиях, в которых жили и работали принудительные рабочие, расскажет украинская остарбайтерша Анна Шияненко, недавно отпраздновавшая столетний юбилей. В частности, Анна поделится воспоминаниями о том, что ждало остарбайтеров после капитуляции Германии и возвращения домой. Для миллионов жертв Второй мировой войны в день, который советские идеологи назвали Днем Победы, началась вторая — личная война за выживание.

В фильме «Жертвы: война после войны» ТСН собрала живые свидетельства, архивы и расследования, чтобы сохранить память и проговорить то, что десятилетиями умалчивалось.

Истории тех, кто не сдался – для тех, кто не сдается. Смотрите на 1+1 Украина к 80-летию окончания Второй мировой войны.