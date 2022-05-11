История 4-летней девочки из Мариуполя, которую с мамой разлучили оккупанты, получила продолжение

4-летняя Алиса из Мариуполя вместе с мамой находилась на территории "Азовстали".

Во время эвакуации мирных жителей, маму девочки оккупанты оставили в фильтрационном лагере, а ребенка самого доставили на подконтрольную Украине территорию. К счастью, нашлись родные Алисы.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в Запорожье, где временно приютили ребенка, приехал его родственник. Сейчас Алиса вместе с дядей направляется в безопасный регион на западе Украины. В ближайшее время ожидается встреча девочки с родной бабушкой, которая приедет из Польши. Маленькая Алиса будет передана ей под опеку как ребенок, который в условиях военного положения остался без попечения родителей", — рассказала Денисова.

Она добавила, что у этой истории будет счастливое завершение только после освобождения мамы девочки из фильтрационного лагеря и возвращения ее с оккупированной территории.

Фото: фото: Наталия Нагорная

Людмила Денисова призвала международные организации приобщиться к освобождению находящихся в плену украинцев для восстановления права детей на родительское воспитание, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка.

Напомним, что во время эвакуации из "Азовстали"оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой. По информации "Азова", мама ребенка осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР.

Видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые появилось 17 апреля. Тогда сообщалось, что Алиса — дочь военной медики из Мариуполя.

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