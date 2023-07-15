История абсолютно надуманная и приукрашенная: в Офисе президента о конфликте из-за заявления Уоллеса

История о якобы конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Великобритании Беном Воллесом абсолютно надумана и приукрашена, у нее нет никаких подтекстов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона 15 июля.

"Не то что после Вильнюса – во время Вильнюса переговорили... Министр обороны Резников сидел рядом с министром обороны Уоллесом. Были шанс не только переговорить, а понять, что эта история абсолютно надуманная, приукрашенная, не имеющая никаких подтекстов", — отметил он.

Жовква добавил, что состоялась отдельная встреча президента Украины с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, на которой говорили о дальнейшей помощи в сфере вооружения.

"Британия поддерживает нас, четкий наш партнер по нашим стремлениям в Североатлантическом Альянсе... Поэтому интриги нет, работаем в нормальном режиме", – резюмировал замруководителя Офиса президента.

Напомним, после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО по отношению к Украине и заявил, что "неопределенность – это слабость", министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание Украине за излишнюю настойчивость в просьбах о помощи.

Уоллес попросил Украину быть более благодарной и добавил, что союзники – "не Amazon".

На что Владимир Зеленский в рамках саммита в Вильнюсе ответил, что не понимает, что имел в виду британский министр. "Как еще нам нужно поблагодарить. Пусть он напишет мне, как нужно мне благодарить людей, чтобы уже мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – сказал Зеленский.

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