История для голливудского фильма: в Житомирской области адвокат застрелил конкурента, утопил тело и женился на его девушке

В Житомирской области будут судить мужчину за убийство конкурента.

В Житомирской области объявлено о подозрении в умышленном убийстве 46-летнему мужчине, который застрелил своего знакомого и утопил его тело.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

В начале мая в полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении ее 31-летнего сына. По ее словам, в последний раз она его видела 26 апреля.

Правоохранители провели розыскные мероприятия и установили, что накануне исчезновения разыскиваемый находился в компании знакомых в одном из домов в Житомире, но куда он девался после застолья никто не знал.

В июле в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа со следами насильственной смерти в Богунском карьере. Тело мужчины было обернуто резиновой лодкой. Судебно-медицинская экспертиза причиной смерти указала смертельное огнестрельное ранение из дробовика.

Следователи установили причастного к убийству мужчины — 46-летнего у житомирянина, в доме которого и состоялось роковое застолье. Компания из нескольких людей развлекалась, пока между хозяином и гостем не возник банальный мужской конфликт из-за 20-летней девушки, которая нравилась обоим. Конфликт закончился дракой и стрельбой.

Подозреваемый пытался скрыть доказательства совершаемого им преступления. Тело убитого 31-летнего мужчины на следующую ночь вывезли из дома в водоем, где переложили в лодку. Ее дно пробили, позаботившись о достаточном грузе для затопления. Почти три месяца тело находилось в воде.

За умышленное убийство 46-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Правоохранители сейчас устанавливают роль каждого лица из компании в этом преступлении.

За это время 20-летняя девушка, из-за которой возник конфликт, стала женой подозреваемого через 2 недели после обнаружения тела ее предыдущего любимого и сейчас готовится к материнству.

Напомним, что в одессе мужчина распоров живот своему будущему зятю. Между мужчинами во время застолья разразился конфликт, закончившийся резней.

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