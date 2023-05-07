История погибшей в Умани 21-летней Яны Левченко: планировала выйти замуж и ждала парня с фронта

В марте Яна планировала выйти замуж. Однако свадьбу пришлось отложить, потому что ее парень находится на фронте.

Среди 23 жертв российского удара по жилой многоэтажке в Умани 28 апреля 2023 погибла в частности 21-летняя Яна Левченко.

"УП. Жизнь" рассказывает трагическую историю погибшей девушки, которая ждала парня с фронта, чтобы жениться.

"29 апреля она собиралась на День рождения к моему сыну – это ее племянник и крестник. Рассказывала мне, какое красивое платье купила, какие красивые новые туфли. Но 28 апреля она погибла", – рассказывает сестра Яны Ирина.

В разрушенном подъезде Яна снимала квартиру. Она жила с хозяйкой жилья и еще двумя девушками. Одна из них уехала к родителям, а другая выселилась за два дня до удара. Яна с хозяйкой погибли.

Погибла в Умани 21-летняя Яна Левченко / Фото: Украинская правда

В марте девушка планировала выйти замуж. Однако свадьбу пришлось отложить, потому что ее парень находится на фронте. Он пошел служить еще 4 года назад, когда ему исполнилось 18. В ту трагическую ночь пара последний раз переписывалась. Парень как раз вернулся с позиции и вышел на связь. Когда стало известно о трагедии, его отпустили домой на похороны любимой.

"Там было очень тяжело. Маленьких деток выносили по частям, ничего не оставалось из тех детей. Когда там твой родной человек, то очень тяжело. Ничего не показывали. Мы надеялись, что увидим тело, но ничего нельзя было распознать. Даже понять – мужчина это или женщина", – говорит сестра погибшей Ирина.

Напомним, что ночью против 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани.

По данным МВД, в результате ракетного удара по многоэтажке был почти полностью уничтожен один подъезд – 27 квартир. В результате удара погибли 23 человека. В частности, погибли пятеро детей: двое мальчиков и три девочки. Всем им от полутора до 16 лет.

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