"История помнит, сколько горя может принести зло одного человека": Зеленский о реакции мира на войну в Украине

"История помнит, сколько горя может принести зло одного человека": Зеленский о реакции мира на войну в Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что история меняется, есть новые вызовы, требующие действия, а не только реакции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 мая во время онлайн выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"История помнит много моментов, когда все изменялось кардинально, помнит, как всего лишь несколько выстрелов могут привести к гибели миллионов людей, если это выстрелы 28 июня 1914 в Сараево. История помнит, сколько горя может принести один человек, если он видит, что ему не оказывают достаточного сопротивления. Как это было, к примеру, в 1938 году в Мюнхене.

Исторические повороты были заметны и не очень, но на них всегда приходилось реагировать. Пытаясь подготовиться на случай других исторических изломов. Как говорится, подстелить соломки, или пытаясь залечить раны от катастроф, которые были за тем или иным историческим поворотом. Сейчас у нас большая коллекция таких реакций: устав ООН со всеми подразделениями организации, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО, многие другие важные институции. Но достаточно ли их, чтобы реагировать на то, с чем мы столкнулись сегодня. Можно ли сейчас обойтись попыткой адаптировать эти учреждения под современные вызовы. Точно – нет. Необходимо изменять подход. Не реагировать, а действовать. И действовать превентивно, не только адаптировать под новые реалии то, что имеем. А создавать новейшие инструменты. Новые прецеденты.

Взгляните, что уже сделала Украина. Мы создали исторический прецедент смелости", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в Давосе начался Всемирный экономический форум.

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