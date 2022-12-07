История с Tesla и водителем: суд оштрафовал мэра Чернигова и лишил права занимать госдолжности

Все потому, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль жены Tesla Model X.

Суд оштрафовал мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил права занимать государственные должности за действия в условиях реального конфликта интересов.

Об этом сообщили в НАПК.

Так, Яворовский райсуд Львовщины 7 декабря принял решение о том, что Атрошенко действовал в условиях реального конфликта интересов, когда в августе 2022 года дал распоряжение своему водителю вывезти за границу автомобиль жены Tesla Model X.

"Чиновник действовал в условиях конфликта интересов, ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в пределах исполнения им должностных обязанностей", – отмечается в сообщении.

Суд признал мэра Чернигова виновным в административном правонарушении и наложил на него 6800 грн штрафа. Атрошенко также на год лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Напомним, детективы НАБУ 1 декабря сообщили о подозрении нардепу 8-го созыва в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье. Около четырех лет политик получал компенсацию за аренду, имея собственную квартиру в Печерском районе Киева.

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