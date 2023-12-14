История творится на наших глазах: украинские лидеры отреагировали на решение по вступлению страны в ЕС

14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдову.

Победой, мотивирующей, вдохновляющей и укрепляющей назвал президент Владимир Зеленский решение лидеров европейских государств начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Об этом заявил Зеленский 14 декабря в Х.

"Это победа Украины. Победа всей Европы", – добавил он.

Между тем, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в своем Telegram написал, что этим решением Евросоюз также высоко оценил реформы, которые мы сделали за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.

"Предстоит непростой путь. Мы едины и готовы пройти его максимально быстро. Украина будет членом ЕС", — написал Шмигаль.

Добавим, что 14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдову. Глава Европейского Совета Шарль Мишель добавил, что Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии. А переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, по его словам, начнутся тогда, когда этой страной будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства.

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