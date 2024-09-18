История вокруг банкротства Укртатнафты: нардеп Кучеренко обратился в Минобороны и Нафтогаз из-за аферы

Нардеп Кучеренко разоблачил аферу Корецкого по банкротству «Укртатнафты» и обратился в Минобороны и Нафтогаз.

История с резким ростом в Укрнефти выручки в 1 полугодии 2024 г. может свидетельствовать о наличии искусственного искажения цен продажи нефти Укрнефти, путем их самостоятельного завышения до нерыночных границ, с целью отчетности перед обществом о прибыльности добычи нефти.

Об этом в своем сообщении в Facebook сообщает народный депутат Алексей Кучеренко, обращающий внимание на то, что одновременно с этим доходная часть другого возглавляемого Корецким предприятия Укртатнафты уменьшилась на 41 миллиард гривен в связи с выводом центра прибыли в Укрнафту.

Кучеренко предупреждает, что результатом таких манипуляций с финансовыми потоками между двумя государственными компаниями – «Укрнафтой» и «Укртатнефтью», возглавляемыми Сергеем Корецким, должно стать банкротство стратегического Кременчугского НПЗ Укртатнафты.

«Из изложенного усматривается системная работа по доведению до банкротства Кременчугского НПЗ, так как прибыльная составляющая полностью изъята в Укрнафту, одновременно искусственно сформирована нерыночная стоимость нефти которая заложена до исковых требований Укрнафты и в случае не уплаты сегодня 18 сентября Укртатнефтью установленного Верховным Судом судебного сбора будет закрыта и Укртатнафта должна оплатить Укрнафте 6,4 миллиарда гривен, которых у нее нет и не предусматривается», — предупреждает Кучеренко.

Нардеп сообщил, что, учитывая такую ситуацию, он уже направил депутатские обращения в Минобороны и Нафтогаз с требованием немедленно вмешаться в ситуацию с доведением до банкротства стратегического НПЗ, а также обязать Корецкого немедленно осуществить оплату судебного сбора с целью беспристрастного судебного разбирательства и вынесения законного по делу по «пропавшей» нефти.

Нардеп также утверждает, что действия Корецкого направлены на искусственное завышение доходности "Укрнафты" путем перекачки ресурсов из "Укртатнафты", что по сути разрушает финансовую стабильность последней.

По его словам, такие действия являются частью системного плана по доведению "Укртатнафты" до банкротства. Нардеп подчеркивает, что одна из ключевых афер состоит в манипуляциях с ценами на нефть.

Кроме того, нардеп обратил внимание на манипуляции с ценой на нефть, используемую в судебном процессе.

«Цена на нефть, указанная в судебном иске, существенно превышает реальную рыночную стоимость. Если рыночная стоимость нефти в объеме 183 тысячи тонн составляла примерно 4,2 миллиарда гривен, то в иске указано 6,4 миллиарда гривен, что является явно завышенной ценой», — отметил Кучеренко.

Нардеп также назвал эту ситуацию «грабительской аферой», требующей немедленной реакции со стороны государственных акционеров – Министерства обороны и Нафтогаза. Как так получилось, что нефть «Укрнафты» стоит почти на 50% больше, чем на мировом рынке? Это вопрос, на который должно ответить руководство обеих компаний», — добавляет Кучеренко.

Депутат также требует проведения срочного аудита деятельности Укрнефти и Укртатнафты для выявления всех нарушений и манипуляций. По его словам, именно государство должно взять на себя ответственность за обеспечение стабильной работы стратегических предприятий в условиях войны.

Кроме этого, Кучеренко намекает на возможную централизацию ресурсных компаний страны под контролем Офиса президента через наблюдательные советы, включающие такие крупные компании, как "Нафтогаз", "Укрнефть", "Энергоатом" и другие. Он отметил, что вся эта схема может являться частью большего плана по подчинению государственных ресурсов.

«Очевидное желание Офиса президента через наблюдательные советы подчинить себе все мощные ресурсные компании страны: «Нефтегаз», «Укрэнерго», «Укрнефть», «Укртатнефть» и другие. Это может быть очень интересный детектив, когда тянешь за одну ниточку и она открывает новые тайны», — заключает Кучеренко.

Ранее нардеп Кучеренко призвал правительство не допустить банкротства стратегического НПЗ "Укртатнафты".

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