Истребители F-16 для Украины: правительство Бельгии приняло важное решение

На содержание и эксплуатацию истребителей F-16, которые будут переданы Вооруженным силам Украины, правительство Бельгии выделило 100 миллионов евро.

Об этом сообщила в своем сообщении на платформе Х министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Глава бельгийского оборонного ведомства подчеркнула, что это уже 25-й пакет помощи Украине.

Ранее стало известно, что Нидерланды выделят более €350 млн на закупку боеприпасов для F-16, а Канада выделит 60 миллионов долларов, которые будут использованы для обслуживания этих боевых самолетов.

Напомним, в конце прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обсудили планы по развитию двустороннего партнерства, в частности, усиление украинско-бельгийского оборонно-промышленного сотрудничества.

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