Истребители F-16 для Украины: премьер Польши рассказал, есть ли уже договоренности о авиации для ВСУ

Польша поддерживает предоставление Украине истребителей F-16, однако решение о передаче боевой авиации будет принимать НАТО. Пока в этом вопросе таких договоренностей нет.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, опубликованном в четверг, 9 февраля.

"У Украины есть наша полная поддержка, в том числе долгосрочная. Польша уже передала Киеву много военной техники. Что касается боевой авиации, то решения за НАТО. Пока таких договоренностей нет", — ответил Моравецкий на вопрос журналиста, стоит ли передавать Украине самолеты F-16.

Кроме того, польский премьер отметил, что "задержка поставки оружия украинцам противоречит интересам Европы", а также "заставляет Кремль чувствовать себя увереннее, но недостаточно для нападения на страны НАТО".

"Мы относимся к войне в Украине прежде всего как к экзистенциальной угрозе для Польши и всей Европы. Если Россия выиграет, весь геополитический анализ можно будет выбросить на помойку. Если бы все страны отреагировали так быстро и с такой же решительностью, как Польша, мы бы сегодня были гораздо ближе к победе Украины", — добавил польский премьер.

Напомним, во вторник, 7 февраля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что страна получит первую эскадрилью боевых самолетов от западных партнеров. Но это не обязательно будут американские истребители F-16.

В среду, 8 февраля, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сроки принятия решений партнерами о передаче истребителей государству – это недели.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Великобританию призвал власти этой страны к передаче истребителей. После этого представитель британского премьера заявил, что в правительстве рассматривают такую возможность, однако это решение не будет принято в краткосрочной перспективе.

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