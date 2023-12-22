Истребители и ATACMS не смогут переломить ход войны: военный рассказал важные детали

Украинские военные сомневаются, что любое оружие от международных партнеров позволит переломить ход войны. В частности, и самолеты, которые ВСУ должны в скором времени получить.

Об этом в комментарии The Times сообщил полковник Роман Костенко, военный командир, нардеп, член Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.

"Я не думаю, что сейчас есть какое-то оружие, которое может сильно повлиять на исход войны. Ракеты ATACMS не могут привести к перелому. Военные самолеты? Они могут только помочь нам достичь паритета. Нам говорят, что мы получим современные самолеты F-16, но F-16 – это самолеты 1970-х годов, а в России сотни истребителей поколения 4++. Я не понимаю, кто вбил себе в голову, что мы сможем победить Россию с десятками F-16", – сказал Роман Костенко.

Он также добавил, что цель Украины на следующий год — не потерять больше своих территорий и нанести как можно больше ударов по российским военно-морским и сухопутным силам.

"Мы не можем позволить себе воевать симметрично с россиянами, совершать атаки, как россияне, терять людей, как россияне, или вербовать людей, как они. Нам нужно искать способы, когда мы потеряем в десять раз меньше людей, чем они. Только так у у нас есть шанс, потому что с математической точки зрения у нас просто закончатся люди быстрее, чем у них", — уточнил полковник.

Напомним, что россияне подсчитали потери в войне против Украины и составили портрет "типичного ликвидированного оккупанта".

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