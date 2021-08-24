Истребители МиГ-29 образовали флаг Украины в небе над Киевом во время парада ко Дню Независимости: видео

Истребители МиГ-29 образовали флаг Украины в небе над Киевом во время парада ко Дню Независимости: видео

На параде войск были продемонстрированы современные образцы вооружения страны.

Военный парад в Киеве по случаю 30-летия Независимости Украины 24 августа завершили истребители МиГ-29 в сопровождении британских "Тайфун", которые образовали в небе желто-голубой флаг.

Военный парад ко Дню Независимости завершился пронесением сине-желтого флага истребителями "МиГ-29"

УНИАН

УНИАН

Также в небе над Крещатиком свой полет совершил мировой рекордсмен — самолет Ан-225 "Мрия", который является гордостью нашего государства. Он самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный на заводе "Антонов". На его счету более 240 неперекрытых мировых рекордов.

На параде войск в столице по случаю празднования юбилейной 30-й годовщины Независимости Украины были показаны современные образцы отечественного вооружения, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и турецкий беспилотник Bayraktar.

После военного парада, в котором принимали участие как украинские Вооруженные Силы - Национальная гвардия, Служба Безопасности Украины, Национальная полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, так и представители Вооруженных Сил стран-партнеров, по Майдану в большом желто-синем цветке проехала девочка, которая исполнила песню "Украина" Тараса Петриненко. После этого торжество было завершено.

В центре Киева ко Дню Независимости состоялся военный парад

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