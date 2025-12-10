ISW раскрыл блеф Путина о "неизбежной победе": какие реальные успехи и потери армии РФ в этом году

Российская армия сталкивается с истощением ресурсов / © Associated Press

Американский Институт изучения войны (ISW) обнародовал статистику российского продвижения в Украине за текущий год. Аналитики констатируют: несмотря на огромное давление и огромные потери, территориальные достижения окупантов остаются скудными в масштабах страны.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Цена 0,77% территории

По подсчетам экспертов, с 1 января 2025 года российские войска взяли под контроль 4669 кв. км украинских земель. Это на 22% больше, чем было захвачено в 2024 году (тогда эта цифра составляла 3734 кв. км).

Однако в процентном соотношении эти достижения выглядят не столь убедительно, как пытается представить российская пропаганда.

«Российские войска захватили 0,77% территории Украины с начала 2025 года, понеся при этом непропорционально высокие потери в личном составе», — отмечают в ISW.

Когнитивная война и истощение ресурсов

Аналитики предупреждают: Кремль значительно усугубил информационную войну. Цель Москвы — убедить мир, что российская армия и экономика способны вести войну на истощение вечно и победа РФ неизбежна.

"Усилия Кремля направлены на достижение целей Путина путем переговоров, поскольку российские войска пока не способны достичь их на поле боя", - отмечают эксперты.

В ISW подчеркивают, что ресурсы России не бесконечны . Кремлевский диктатор Владимир Путин сталкивается со сложными решениями по пополнению армии. Добровольный набор почти исчерпан, поэтому в 2026 году Кремль, по всей вероятности, попытается компенсировать это мобилизацией части стратегического резерва.

Однако общую мобилизацию Путин проводить боится из-за политических рисков. Скорее всего, это будет скрытый процесс постоянного набора резервистов.

Шанс для Украины и Запада

По мнению аналитиков, экономические и демографические проблемы России будут скапливаться. Это дает шанс Западу и Украине использовать уязвимость врага.

США могут использовать этот рычаг, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров и пойти на уступки. Ведь пока Кремль не предложил никаких уступок и публично не согласился ни на один из предложенных мирных планов.

Напомним, Россия усилила давление на шести направлениях фронта , но эта активизация оккупационных войск имеет четкую политическую подоплеку. Кремль пытается захватить или хотя бы заявить о контроле над ключевыми городами Донетчины до пикового момента мирных переговоров, чтобы диктовать свои условия с позиции силы.