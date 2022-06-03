IT-рекрутеры жалуются: российские и азиатские разработчики выдают себя за украинцев

IT-рекрутеры жалуются: российские и азиатские разработчики выдают себя за украинцев

Россияне и азиатцы массово выдают себя за украинцев, чтобы устроиться на работу.

IT-рекрутеры жалуются, что разработчики из Азии массово выдают себя за украинских программистов. Кроме того, выдают себя за украинцев россияне, живущие в Грузии, на Кипре и еще в некоторых странах.

Об этом пишет dev.ua со ссылкой на истории рекрутеров в Linkedin.

По словам Таи Млюзан, на рынке рекрутинга идет своя война. Кандидаты из азиатских стран подаются на вакансии под профилями украинских программистов. По словам женщины, обман им удается благодаря собеседованиям без камер и наряду с командой "консультантов-шептунов".

Рекрутер в Сети спросила, как с этой проблемой справляются ее коллеги. Под постом Млюзан оставили почти 100 комментариев.

Ее коллега Владимир Назим рассказал, что встречал много подобных ситуаций на UpWork.

"Если общаетесь на украинском, то очень легко различить предложения переведенные гугл-транслейтом. Особенно если использовать немного украинского сленга, который для нас более чем понятен, а вот для гугл транслейта — вообще нет. Если общаетесь на английском — спросите есть ли опыт с фреймворком palianysia.js или что-нибудь такое — большая часть скамеров скажет так", — дал он совет.

Пользователь Елена Сенкевич добавила, что ей попадались многие россияне, которые пишут что из Украины, живут в Грузии, на Кипре и еще некоторых странах.

"Здесь их просто много таких. Выдает учебное заведение, или предыдущие места работы", — написала она.

Напомним, на сегодняшний день в Украине работают более 10 тыс. терминалов Starlink и спутниковым Интернетом пользуются уже более 150 тысяч человек.

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