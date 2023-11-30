ІТшник из Ровенской области придумал хитрый способ выезда за границу: как все закончилось

Мужчине не помогли фальшивые документы.
Во Львовской области на 17 тыс. грн оштрафовали 25-летнего ІТшника из Ровенщины, пытавшегося незаконно выехать за границу.
Об этом идет речь в приговоре Сокальского районного суда Львовской области.
По данным суда, мужчина в Интернете заказал фальшивые документы о том, что он является "опекуном ребенка, лишенного родительской опеки".
14 октября 2023 года ІТшник с помощью фальшивых документов пытался выехать за границу на пункте пропуска "Угринов-Долгобычев".
Там он предоставил пограничникам фальшивые документы, пытаясь уехать за границу, однако мужчину разоблачили.
Суд признал мужчину виновным и наказал на 17 тыс. грн. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, украинцу удалось бежать в Польшу, но там был задержан: чем все закончилось.
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