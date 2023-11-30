ІТшник из Ровенской области придумал хитрый способ выезда за границу: как все закончилось

Во Львовской области на 17 тыс. грн оштрафовали 25-летнего ІТшника из Ровенщины, пытавшегося незаконно выехать за границу.

Об этом идет речь в приговоре Сокальского районного суда Львовской области.

По данным суда, мужчина в Интернете заказал фальшивые документы о том, что он является "опекуном ребенка, лишенного родительской опеки".

14 октября 2023 года ІТшник с помощью фальшивых документов пытался выехать за границу на пункте пропуска "Угринов-Долгобычев".

Там он предоставил пограничникам фальшивые документы, пытаясь уехать за границу, однако мужчину разоблачили.

Суд признал мужчину виновным и наказал на 17 тыс. грн. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, украинцу удалось бежать в Польшу, но там был задержан: чем все закончилось.

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