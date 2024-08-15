Италия пока не будет возвращать детей-сирот, вывезенных из Бердянска, в Украину: чем объясняется решение суда

Суд по делам несовершеннолетних Брешии (Италия) запретил возвращать сирот, вывезенных из Бердянска. Речь идет про 57 детей в возрасте от 6 до 16 лет, которые остаются в трех центрах в Бергамо.

Об этом пишет Ansa.

Подробности

Как известно, дети прибыли в Бергамо из двух детских домов Бердянска в 2022 году, когда произошло наступление армии РФ. С тех пор они находятся в Италии. Ранее говорилось о продлении срока их пребывания на две недели, но решение суда фактически делает этот срок неограниченным во времени.

Сначала суд дал "зеленый свет" на возвращение детей в Украину в ответ на запрос Киева. Однако впоследствии мнение изменилось.

"Как сообщили опекуны, Министерство юстиции и УВКБ ООН, многие дети подали, а другие намерены подать заявления о международной защите в территориальную комиссию, опасаясь за собственную безопасность возвращения в районы, близкие к театру военных действий на этапе восстановления".

Исходя из этого факта, добавляют в издании, суд решил временно приостановить возвращение вышеупомянутых несовершеннолетних в Украину. Комиссия должна провести расследование и принять соответствующие решения по поданным заявлениям.

Раньше мы писали о том, как стать новой семьей для осиротевшего ребенка во время войны.

Читайте также: