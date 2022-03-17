Италия поможет восстановить разбомбленный оккупантами драмтеатр в Мариуполе: Зеленский поблагодарил

Театры всех стран принадлежат всему человечеству, подчеркнул итальянский министр культуры.

Италия готова восстановить уничтоженный российскими войсками драмтеатр в Мариуполе Донецкой области и предложит Украине соответствующие ресурсы и средства. Президент Украины Владимир Зеленской уже отреагировал на такую инициативу и выразил благодарность.

Об этом сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини.

"Италия готова восстановить театр в Мариуполе. Кабинет министров (Италии – ред.) одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства для его скорейшего восстановления", – говорится в сообщении Франческини.

Министр подчеркнул, что театры всех стран принадлежат всему человечеству.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. Кабинет министеров был разработан для нас, чтобы соответствовать #Ukraine источники и средства для восстановления его как можно. Theaters of all countries belong to whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy — Dario Franceschini (@dariofrance) 17 марта 2022

"Спасибо, Дарио Франческини. Вы подаете хороший пример для подражания. Вместе мы отстроим страну к последнему кирпичику", – написал в Сети Зеленский.

Thanks @dariofrance. You set a good example to follow. Together we will rebuild the country to the last brick. https://t.co/ZPplHWVpAl — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2022

Напомним, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от войны укрывались сотни людей. Бомбоубежище театра выдержало удар и люди остались живы, однако само здание полностью уничтожено.

В здании Драмтеатра в Мариуполе разбирают завалы, люди остались живы