"Италмас" против ПВО: как дешевые российские дроны создают главную опасность для Украины

Российский дрон «Италмас»

Россия разработала дроны «Италмас», которые способны перегрузить украинскую систему ПВО: их сбитие стоит значительно дороже производства.

Об этом руководитель учебного департамента Академии Дронариум Дмитрий Следюк сказал в эфире КИЕВ24.

«Россия начала применять новый тип ударных беспилотников — „Италмас“, которые являются более дешевой модификацией дронов типа „Шахед“. Их главная опасность — массовость производства за счет низкой стоимости и способность перегружать систему противовоздушной обороны Украины», — пояснил специалист.

Что известно об «Италмасе»

Отметим, что россияне начали активно использовать гибридный дрон «Италмас» для ударов по Сумам. Это оружие появилось еще в 2023 году, когда беспилотник показал слабую эффективность, а сейчас противник решил «воскресить» проект.

Российский дрон «Италмас» (другие названия «Герань-3», «Изделие 54», «газонокосилка») — упрощенная версия ударного беспилотника Shahed-136, построенная по схеме «летучее крыло». Его еще называют гибридом «Шахеда» и «Ланцета».

Имеет следующие тактико-технические характеристики (ТТХ):

Дальность полета — до 200 километров

Скорость — не более 120-150 км/ч

Тип двигателя — бензиновый китайский двигатель, как и в «Герберах»

Боевая часть: от 15 до 25 кг взрывчатки

Навигация: автономная или под управлением оператора. Данные о системах искусственного интеллекта в дроне не подтверждены.

Приведенные ТТХ и опыт использования демонстрируют, что «Италмас» — это типичное русское оружие террора, потому что применяется по гражданским целям.

«Италмас» не рассчитан на удары по военным объектам из-за небольшого объема боевой части (по сравнению с «Шахедом»), а небольшая скорость не дает ему возможности охотиться за мобильными целями.

В то же время у дрона есть два важных для россиян плюса. Во-первых, он прост в производстве, дешев и массовый: его делают из фанеры, композита или вообще из пенопласта. Клепать его можно где угодно, чтобы были нужны материалы.

А во-вторых, несмотря на внешнее сходство со своим иранским предком, Италмас умеет летать значительно ниже, чем Шахеды. То есть его гораздо сложнее выявить. К тому же, по некоторым данным, на этот дрон труднее приводятся боеприпасы систем ПВО: двигатель в «Италмасе» вынесен вперед.

Напомним, 25 сентября российские оккупанты атаковали Сумы именно дронами «Италмас».