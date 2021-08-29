Итальянская полиция передала в Украину человека, которого несколько лет разыскивали за жестокое избиение

Итальянская полиция передала в Украину человека, которого несколько лет разыскивали за жестокое избиение

Инцидент произошел еще в 2018 году и только сейчас подозреваемый попал под стражу.

Украинец, который скрывался в Италии после избиения мужчины в Каменском, теперь под стражей, его тамошние правоохранители экстрадировали.

Об этом сообщают в Днепропетровской прокуратуре.

Еще в 2018 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил оппонента возле одного из заведений. Деревянной битой он нанес несколько ударов по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, травмы оказались не смертельными.

Долгое время злоумышленник скрывался от следствия, однако в июле прошлого года был задержан полицией на территории Италии в городе Империя. Злоумышленника экстрадирован в Украину и он уже заключен под стражу.

Напомним, что в Запорожье на Набережной магистрали рядом с кафе произошла перестрелка, в результате которой травмы получили 5 человек, трое из них — госпитализированы.

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