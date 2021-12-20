Итоги 2021 года в Днепре: утопленники, взорванные авто и расстрел мужчины на глазах у ребенка

Итоги 2021 года в Днепре: утопленники, взорванные авто и расстрел мужчины на глазах у ребенка

Год Быка оказался щедрым на негативные события.

Уходящий год в Днепропетровской области отметился не только положительными событиями, но и негативными. Чего стоит только недавний пожар в Днепре, где сгорел легковой автомобиль, в котором нашли автомат на дистанционном управлении. Кроме этого, в 2021-м над нами снова издевались "телефонные террористы", а также погодные циклоны, которые буквально смывали все на своем пути.

ТСН.ua вспоминает, каким был 2021 год и что он нам принес.

В днепровском аквапарке утонул ребенок

Год Быка оказался щедрым на происшествия. Многие, к сожалению, произошли с участием несовершеннолетних.

Летом в днепровском аквапарке утонул ребенок. Все произошло, когда его мать отдыхала в баре. Мальчик не умел плавать и несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, но сделать этого ему не давали. Когда он остался без внимания взрослых, нырнул в воду вниз головой. После чего назад уже самостоятельно не вынырнул.

Мальчика пытались реанимировать медики, но никакого результата это не дало.

Едва не утонул в карьере

Еще один несчастный случай мог произойти на водоеме в Кривом Роге. Там отдыхающие вытащили из воды мужчину, который не подавал признаков жизни.

Один из посетителей пляжа сразу принялся откачивать утопленника — он непрерывно делал ему массаж сердца. Все это продолжалось, пока на место не прибыли медики.

К счастью, утопленника, которого вытащили из воды уже синим, удалось реанимировать. Выяснилось, что купать он пошел “под градусом”. А, это, в свою очередь, едва не привело к гибели.

Примечательно, что массаж сердца мужчине делал спасатель, который по счастливому стечению обстоятельств тоже отдыхал на пляже.

Киллер расстрелял мужчину

Не обошлось и без хладнокровных убийств. В центре Днепра, возле одного из самых популярных ресторанов, киллер расстрелял водителя автомобиля Toyota Land Cruiser.

В момент случавшегося в салоне авто находился ребенок — он не пострадал.

Убийца хладнокровно выстрелил в боковое окно и ранил водителя. Мужчина выбрался из авто и побежал в сторону парка, преодолевая при этом трамвайные рельсы. Киллер его догнал и выстрелил еще раз. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Убийца убежал, однако впоследствии его все же задержали копы.

Задушил, чтобы отомстить

В Покрове Днепропетровской области мужчина задушил 8-летнего Ибрагима Оглы.

Мальчика несколько дней искали правоохранители и волонтеры, которые считали его пропавшим без вести. При этом информация о том, что ребенок пропал, в полицию поступила только спустя четыре дня. Позже его тело нашли в канализационном колодце рядом с заброшенным магазином. Умер Ибрагим от удушья.

Подозреваемый в убийстве — мужчина, которому мать ребенка отказала в интиме.

Взрыв автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого

Недалеко от городской больницы №16 сентябрьского утра раздался мощный взрыв.

На воздух взлетел автомобиль Nissan Primera. Детонация была такой силы, что в многоэтажке, которая стоит рядом, на первых этажах разбились стекла.

Впоследствии на обочине тротуара очевидцы происшествия обнаружили части человеческого тела. Через время стражи порядка, которые работали на месте, нашли документы пресс-секретаря ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой.

Выяснилось, что в результате взрыва скончалась девушка, а также мужчина, с которым она садилась в авто — инструктор центра тактической медицины Алексей Кавлак.

По предварительной информации, в автомобиле сработала взрывчатка эквивалентом от одного до двух килограммов тротила. В полиции рассматривали несколько версий произошедшего.

"Одна группа версий связана со служебной деятельностью, с профессиональной деятельностью этих лиц. Другая версия — связана с какими-то определенными личными отношениями. Эти люди были достаточно неконфликтными, поэтому были ли какие-то скрытые угрозы, мы изучаем и исследуем", — рассказал заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко.

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