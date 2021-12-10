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Итоги беседы Байдена с Зеленским и масштабное ДТП с мигрантами в Мексике. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Итоги беседы Байдена с Зеленским и масштабное ДТП с мигрантами в Мексике. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • США привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины" и выражают непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Соответствующее заявление американский президент Джо Байден озвучил 9 декабря в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Читать дальше –>
  • В Мексике до 53 возросло количество мигрантов, погибших в результате опрокидывания грузовика с прицепом в городе Тукстла-Гутьерре, штат Чиапас. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Бухарестской девятки (В9) наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной. Читать дальше –>
  • В США застрелили рэпера Slim 400. Читать дальше –>
  • Франция не планирует присоединяться к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Читать дальше –>
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