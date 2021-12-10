Итоги беседы Байдена с Зеленским и масштабное ДТП с мигрантами в Мексике. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины" и выражают непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Соответствующее заявление американский президент Джо Байден озвучил 9 декабря в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Читать дальше –>
- В Мексике до 53 возросло количество мигрантов, погибших в результате опрокидывания грузовика с прицепом в городе Тукстла-Гутьерре, штат Чиапас. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Бухарестской девятки (В9) наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной. Читать дальше –>
- В США застрелили рэпера Slim 400. Читать дальше –>
- Франция не планирует присоединяться к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Читать дальше –>