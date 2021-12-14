Итоги "Большой стройки" в Днепропетровской области: за 2021 год восстановили более 500 км дорог

Итоги "Большой стройки" в Днепропетровской области: за 2021 год восстановили более 500 км дорог

В регионе обновили девять дорог территориального значения.

В Днепропетровской области в течение 2021 года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстанавливали дороги всех категорий – от национальных трасс до местных путей. В результате за год обновили более 500 км,

Об этом пишет Днепропетровская ОГА.

"Более полутысячи километров дорог Днепропетровщины в этом году отремонтированы. И это не только трассы государственного значения, но и местные и коммунальные дороги. Впервые за время независимости произошло обновление участка Днепро-Хуторское", – говорит глава областной администрации Валентин Резниченко.

Дорога от Днепра до Хуторского раньше никогда не видела комплексного ремонта – только ямочный. Благодаря "Большой стройке" на 30 км автодороги появилось новое асфальтобетонное покрытие, разметка и дорожные знаки.

обновили 9 дорог территориального значения, в том числе участок от границы города Каменское в направлении села Шульговка. Также отремонтировали дорогу Станция Верхнеднепровск – Верховцево – Божедаровка. Теперь это современная дорога с покрытием толщиной 30 см.

Дорог государственного значения построили и отремонтировали 430 км. Среди самых важных – маршруты на Никополь и Павлоград с новым покрытием.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года планируют восстановить 24 тысячи км автомобильных дорог.