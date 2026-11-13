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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
450
Время на прочтение
1 мин

Итоги переговоров в Абу-Даби, ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 13 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Джаред Кушнер Стив Виткофф и Владимир Зеленский

Джаред Кушнер Стив Виткофф и Владимир Зеленский / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 ноября 2026 года:

  • Кушнер раскрыл, о чем говорили с Путиным за закрытыми дверями: одна тема касалась будущего Украины Читать далее –>

  • Украина и Россия готовят самый большой обмен пленными за всю войну: Зеленский сообщил детали Читать далее –>

  • Дрон РФ влетел в многоэтажку в областном центре на западе Украины: пятеро раненых Читать далее –>

  • Двое мужчин погибли в результате атаки FPV-дрона в Сумской области — ОВА Читать далее –>

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