Итоги переговоров в Абу-Даби: Трамп пытается «продать» Европу, пока Путин мечтает о новой «Ялте»

Реклама

Первые за девять месяцев переговоры США-Украина-Россия в Абу-Даби в очередной раз показали, что прекращать войну или хотя бы соглашаться на энергетическое и перемирие в Черном море Путин не собирается. В то же время Кремль изменил тактику, добавив к требованию территориальных уступок со стороны Украины еще и обширное соглашение о новой архитектуре безопасности в Европе. И, похоже, что у администрации Трампа на это купились.

ТСН.ua уже писал, что это давний ультиматум Москвы, озвученный еще в декабре 2021 года — за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда, напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков требовал от НАТО «собирать манатки» и убираться на «границы» 1997 года. Но сейчас спецпредставитель и зять президента США Джаред Кушнер завернул это в обертку «пяти основных принципов» взаимодействия в области безопасности между Европой и Россией.

Реклама

Два дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершились предварительной договоренностью о масштабном обмене пленными. По словам Владимира Зеленского, речь идет о формуле «1000 на 1000» или «1200 на 1200», и Украина ожидает официального подтверждения от России. После Абу-Даби спецпредставители американского президента Виткофф и Кушнер отправились в Москву. И в это же время Зеленский заявил, что украинские военные уже несколько дней снова фиксируют значительные сбои в работе Starshield (военной версии Starlink).

Реклама

Поэтому, пока Европа не может определиться, кто сможет представлять ее на переговорах с Путиным, похоже, что администрация Трампа не прочь пренебречь и ее интересами в угоду Кремлю. О том, как Белый дом втягивает Украину и Европу в новую российскую ловушку, читайте в материале ТСН.ua.

Большое соглашение: как в Кремле сменили тактику

Еще перед началом двухдневных переговоров в Абу-Даби ряд западных СМИ сообщил о «креативном» варианте, который придумали в США, чтобы удовлетворить российские территориальные «хотелки». Американские переговорщики предложили Киеву изменить админпределы украинских областей, чтобы Путин мог заявить о достижении своих территориальных захватов, потому что Трамп, после сокрушительного поражения на промежуточных выборах в Конгресс, пытается во что бы то ни стало достигнуть соглашения с Путиным.

The Telegraph написала, что Украина отклонила это «блестящее» предложение США. Однако в первый же день переговоров в ОАЭ Кушнер заявил, что Путин будто бы готов к миру, но «при надлежащих условиях». А госсекретарь Марко Рубио, который в это же время встречался с министрами иностранных дел стран G7 в Париже, где также находился и Андрей Сибига, добавил, что Россия должна согласиться и принять послевоенные гарантии безопасности для Украины. Что, конечно, на сегодняшний день является просто фантастикой.

В отличие от Киева, который на этих переговорах предлагал энергетическое и перемирие в Черном море, не отказываясь при этом от обсуждения территориального вопроса (который, по словам Зеленского, должен быть вынесен исключительно на встречу лидеров), российская сторона цинично говорила о дальнейшем захвате украинских территорий и действующей после «Ялты».

Реклама

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва имеет свой документ о том, как должна выглядеть новая система безопасности в Евразии. Наверное, это еще та бумажка, которую Россия посылала в США и НАТО в декабре 2021 года. Более того, директор департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексей Дробинин предложил странам Альянса заключить пакты о ненападении.

При этом кремлевские представители не скрывали, что не считаются субъектом переговоров ни Украину, ни Европу. Рябков, впервые участвовавший в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, в хамской манере заявил, что «задача США — вразумлять подопечных в Европе». Требуя перекроить европейские границы, от прямой беседы с европейскими представителями Кремль отказывается. А если соглашается, то заканчивается это историческими лекциями, как во время телефонного разговора премьера Норвегии Стере и президента Финляндии Стубба с Путиным.

Европейские и натовские чиновники присутствовали в Абу-Даби: советники лидеров Британии, Франции, Германии, Италии, представители Еврокомиссии и Евросовета и руководитель аппарата генсека Альянса. С ними украинская делегация и спецпредставители Трампа встретились до и после переговоров с россиянами. Интересно, что в американской делегации, кроме Виткоффа и Кушнера, также был главным главкой Объединенных ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Путин снова угрожает: с чем посланники Трампа уехали из Москвы

Александр Стубб надеется, что уже в ближайшие недели Европа может присоединиться к переговорам по Украине. Правда, эти переговоры давно перестали касаться исключительно Украины. На фоне сокрушительного поражения Трампа и республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, его команде, очевидно, нужно срочно продемонстрировать хоть какую-то «победу».

Реклама

И в Белом доме могли решить, что российское соглашение о «новой архитектуре безопасности в Европе» может сработать. Ведь в декабре Пентагон и без того собирался презентовать концепцию пересмотра американского военного присутствия на европейском континенте. И пока европейские страны не могут определиться, кто именно сможет представлять их интересы на переговорах с Путиным (если он вообще на них согласится, потому что не считает Европу субъектной), США, как пишет издание Axios, готовы рассмотреть требования России об ограничении расширения НАТО в рамках более широкого соглашения о прекращении войны.

Генсек НАТО Марк Рютте напомнил Соединенным Штатам, что, например, целью российских подлодок, выходящих из Кольского полуострова, является восточное американское побережье. Поэтому европейские страны-члены Альянса также важны для безопасности США. Президент Литвы Гитанас Науседа напомнил, как в конце 2021 года Россия требовала вывести всю инфраструктуру НАТО — войска, вооружение и технику — из стран восточного фланга, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

«Не должно быть никаких сфер влияния. Этого не должно произойти. Я верю, что все европейские лидеры это прекрасно понимают и никто никогда не согласится на такие условия», — добавил президент Литвы.

Неизвестно, услышали ли эти заявления в Вашингтоне. Очевидно, нет. Как пишет Financial Times, украинские чиновники считают, что США намеренно ограничили Starshield, чтобы оказывать давление на Киев во время переговоров с россиянами в Абу-Даби. Еврокомиссия уже призвала SpaceX Илона Маска срочно восстановить скорость, чтобы украинские военные смогли поддерживать связь, защищать граждан и обронить свою территорию. Двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США также официально обратилась в Белый дом за объяснениями. Однако на вечер четверга, 12 ноября, ни администрация Трампа, ни Илон Маск не ответили.

Еще в среду, 11 ноября, на пресс-конференции в Дублине Владимир Зеленский заявлял, что американцы пытаются найти некоторые модификации путей решения территориального вопроса. То есть спецпосланники Трампа пытаются найти способ выполнения ультиматума Кремля. Причем ранее сами американцы говорили, что это касается исключительно Донбасса. Однако во время очередного визита Виткоффа и Кушнера в Москву Путин заявил:

«Для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия госграницы».

Речь идет о всех четырех украинских областях — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — которые Путин незаконно записал в российскую конституцию еще в сентябре 2022 года. При этом кремлевский руководитель выдвинул новую угрозу: в случае появления европейских войск в Украине война возобновится.

В четверг вечером 12 ноября спецпосланники Виткофф и Кушнер должны встретиться с Зеленским в Дублине, чтобы рассказать детали их переговоров с Путиным. На следующей неделе, по словам зятя Трампа, запланированы многосторонние переговоры. Виткофф добавил, что новый раунд трехсторонних переговоров уже согласован. Вряд ли он состоится до встречи Трампа и Путина на саммите АТЭС в Китае 18-19 ноября, которая также может пройти при участии Си Цзиньпина.

Дата публикации 22:45, 08.11.26 Количество просмотров 135 Без уступок Кремлю: с какими козырями украинская делегация отправляется на переговоры

Новости партнеров