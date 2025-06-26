Реклама

Вместе с этим Россия признана «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности» Хотя до последней минуты были опасения, что администрация Трампа, которая взяла курс на взаимопонимание с Кремлем, заблокирует принятие финальной декларации, если там будет критика России, как это уже было с совместным заявлением саммита G7 две недели назад. Китай, в отличие от прошлогоднего коммюнике Вашингтонского саммита НАТО, вообще не упоминается.

Но, для усиления санкционного давления на Россию, по словам госсекретаря США Марко Рубио, еще не время. Хотя именно на саммите НАТО в Гааге Россия ударила по Днепру четырьмя «Искандерами». Погибли 18 человек, еще более 300 человек пострадали. Жуткие кадры ударов, один из которых пришелся на железнодорожный вокзал Днепра, облетели все мировые медиа, как и видео и фотографии из Киева после российского массированного удара в ночь на 23 июня. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал Марко Рубио во время встречи в Гааге, что увеличение российских обстрелов Украины, чем Россия проявляет неуважение к Трампу, не может оставаться безнаказанным.

«Если мы сделаем то, чего все здесь хотят — придем и сокрушим их (Россию — Ред.) еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня. А кто тогда будет с ними разговаривать?» — сказал Марко Рубио в интервью Politico на полях саммита НАТО в Гааге, добавив, что Трамп будет знать время и место для изменения тактики.

Несмотря на это, одним из главных итогов саммита НАТО в Гааге для Киева является встроение дальнейшей помощи Украине, в частности нашему ОПК, в договоренность союзников увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП. Что еще продемонстрировал этот саммит Североатлантического союза? Читайте в материале ТСН.ua.

Театр одного актера: как Трамп «полюбил» НАТО

ТСН.ua уже писал, как союзники опасались, что саммит НАТО в Гааге может завершиться так же, как и саммит G7 в Канаде 16-17 июня. Встреча Большой семерки Дональд Трамп оставил досрочно, а совместное заявление лидеры так и не приняли из-за позиции администрации США, которая не хотела включать в документ критику России. Поэтому союзники решили максимально сократить как сам саммит НАТО, так и итоговую декларацию всего до 5 пунктов, чтобы Трамп ее точно согласовал (для сравнения, декларация юбилейного Вашингтонского саммита содержит 38 пунктов и отдельный раздел по обязательствам поддерживать Украину).

Поэтому СМИ окрестили Гаагский саммит кратчайшим и одновременно самым дорогим в истории. Его организация стала в 183,4 млн. евро, или чуть более 1 млн. евро в минуту. Но для генсека НАТО Марка Рютте саммит Североатлантического союза был еще и личной историей. Во-первых, сам он родом из Гааги. Во-вторых, Нидерланды впервые в истории принимают у себя саммит НАТО. К тому же Рютте всячески публично демонстрировал свои дружеские отношения с Трампом. Даже тогда, когда американская делегация во главе с президентом США фактически превратила встречу союзников в оправдание ударов США по ядерным объектам Ирана.

Поводом послужили публикации в CNN, The New York Times и других СМИ, которые ссылались на первоначальную оценку Агентства оборонной разведки о том, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана, а лишь затормозили ее на несколько месяцев. Сначала, на утренней пресс-конференции с Рютте перед заседанием Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, которое длилось 2,5 часа, Трамп назвал журналистов, написавших соответствующие материалы, «плохими и больными людьми», которых нужно выгнать с работы, «как собак». Президент США отмечал, что после ударов США и Израиля иранская ядерная программа была отброшена на десятилетия назад. А министр обороны Пит Гегсет, которого Трамп уже на итоговой пресс-конференции саммита НАТО назвал «министром войны», добавил, что Пентагон работает с ФБР над расследованием утечки информации, обвинив СМИ в «старании выставить Трампа в плохом свете».

Несмотря на это, союзники по НАТО выбрали другую тактику, фактически соглашаясь с тезисом Трампа о том, что он добился окончания двух войн между Индией и Пакистаном и Израилем и Ираном. Рютте даже в шутку назвал Трампа «папой». А Трамп ответил, что «он (Рютте — Ред.) меня очень любит». Впоследствии генсек Альянса пояснил, что употребил этот термин, отвечая на многочисленные вопросы о возможном выходе США из Европы. Ведь, как уже не раз писал ТСН.ua, за закрытыми дверями очень серьезно обсуждается вывод 20 тыс. американских военных из Европы.

«В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: „Марко, США останутся с нами?“. Я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: „Папа, ты останешься с нами?“. Слово „папа“ я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа „папой“», — объяснил Рютте, хотя на самом деле генсек Альянса сказал о «папе», комментируя действия Трампа по Израилю и Ирану.

Рекордные 5% на оборону: как НАТО будет помогать Украине

Как пишет The Telegraph, саммит НАТО в Гааге был призван служить только одной цели — удовлетворить желания и потребности Трампа. «Если бы Марк Рютте поверил, что Трамп хочет 10 тыс. бутылок винтажного вина, он бы организовал их снабжение. Если бы он подумал, что Трамп хочет встретиться с Бетховеном, Рютте попытался бы воскресить его», — отмечает издание, добавляя, что «стратегия папы» все же сработала.

«Я уезжаю отсюда другим. Это не обман, и мы здесь, чтобы помочь им (союзникам) защитить свои страны. Эти люди действительно любят свои страны», — сказал Трамп на итоговой пресс-конференции в Гааге.

Союзники по НАТО сделали США и лично Трампа драйвером и победителем главного достижения саммита в Гааге — решение 32 стран-членов Альянса увеличить оборонные расходы до самых больших в истории 5% ВВП к 2035 году. Они получили от Вашингтона «железную преданность коллективной обороне, как закреплено в статье 5 Вашингтонского договора, в которой говорится, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на них всех», что закреплено в пункте 1 декларации Гаагского саммита.

Хотя и есть свои нюансы. Девять стран-членов Альянса — Испания, Бельгия, Люксембург, Словения, Канада, Португалия, Италия, Черногория и Хорватия — не достигли даже целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП, о чем союзники договаривались еще на Уэльском саммите НАТО в 2014 году. К тому же, премьер Испании Педро Санчес заявлял, что, хотя его страна и обязуется достичь нового целевого показателя в 5% ВВП, он считает текущие расходы Испании в размере 2% «достаточными». За это Санчес подвергся личной критике Трампа.

«Испания поступила ужасно. Нет, в самом деле. Это единственная страна (на самом деле, негативно по поводу роста оборонных расходов также высказывались Бельгия и Словакия — Ред.), которая не хочет платить полную сумму. Они желают остаться на уровне 2%. Вы знаете, что мы будем делать? Мы ведем переговоры с Испанией о торговом соглашении. Мы заставим их платить вдвое больше (за счет, очевидно, введение пошлин на испанский экспорт — Ред.). И я серьезно об этом. Испания хочет поживиться за наш счет», — заявил Трамп на саммите НАТО.

В пунктах 2 и 3 декларации Гаагского саммита отмечается, что страны-члены обязуются к 2035 году достичь расходов на основные оборонные требования, а также связанные с обороной и безопасностью расходы, на уровне 5% ВВП ежегодно, состоящие из двух основных категорий инвестиций: 3,5% на финансирование основных оборонных требований; и еще 1,5% в защиту критической инфраструктуры Североатлантического союза и развитие оборонно-промышленной базы.

Однако самое главное для Киева, по словам главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук, — это решение саммита о де-факто вмонтировании поддержки обороны Украины и нашей оборонной промышленности в бюджет стран-членов Альянса. Упоминание об этом содержится в пункте 3 Гаагской декларации:

«Государства-члены НАТО вновь подтвердили неукоснительные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, чья безопасность способствует безопасности Альянса, и для этого в процессе расчета оборонных расходов государств-членов Альянса будут учитываться прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность».

Трамп сменил риторику: однако США до сих пор ничего не сделали

Однако эксперты предупреждают, что это только обязательство. О результатах можно будет говорить, когда союзники действительно увеличат свои оборонные расходы, предусмотрев там, например, прямые инвестиции в украинский ОПК. К тому же, по мнению бывшего министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, НАТО согласовало десятилетний план увеличения оборонных расходов, готовясь к возможному вторжению России, которое может произойти гораздо раньше.

Об этом предупреждает и министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик, заявляя, что Путин попытается протестировать статью 5 НАТО, напав на одну из стран Альянса. Премьер Италии Джорджа Мэлони во время встречи с Трампом в Гааге призвала его продемонстрировать такую же решительность в отношении войны в Украине, которую США проявили в отношении Ирана. А, по информации Bloomberg, на закрытой встрече Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств Трамп сказал, что ситуация в Украине вышла из-под контроля.

Но, едва ли не впервые на вопрос о возможности распространения территориальных амбиций Кремля на страны-члены НАТО Трамп ответил: «Это возможно». Свою довольно продолжительную встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге президент США назвал «очень приятной». Трамп отметил, что еще раз попытается поговорить с Путиным о прекращении войны. А на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине президент США ответил:

«Посмотрим, как это будет. Киев хочет получить ракету Patriot. Посмотрим, они нам очень нужны. Но я хочу, чтобы мы могли вам их предоставить».

Пока администрация Трампа тормозит утверждение предоставления или продажи Украине оружия и усиление санкционного давления на Россию, Марк Рютте отметил, что в 2025 году военная помощь Киеву может превысить рекордные $50 млрд, предоставленные в прошлом году. А лидеры ЕС на заседании Европейского Совета 26 июня могут согласовать политическое решение о новом 18-м пакете санкций против России. Правда, вряд ли он будет предусматривать снижение ценового потолка на продажу российской нефти от $60 до $45.