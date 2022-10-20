Итоги телесмотрения в сентябре: какие каналы украинцы просматривали больше всего

Продолжается восьмой месяц войны и уже осенью можно говорить о таком феномене, как частичное восстановление контентных сеток телеканалов в нынешнем ТВ-сезоне.

Так, в сентябре-октябре зрителей украинских телеканалов, которые не говорят в марафоне "Единые новости", ждало много премьер как инфотейнмент-проектов, так и разножанровых сериалов и фильмов.

Несмотря на отсутствие репрезентативных данных панели Nielsen, которая до войны занималась телеизмерением, сейчас рынок ориентируется на данные просмотров от ОТТ-платформ. В частности, платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ предоставляет релевантную информацию для формирования ТВ-рейтингов независимого агентства BIG DATA UA. BIG DATA UA занималась альтернативными измерениями телесмотрения еще до войны, параллельно с Nielsen. Соответственно, в нынешних реалиях — это единственный возможный способ получить надежные и валидные данные по телевидению и запросам аудитории.

О телеизмерениях от Киевстар ТВ

Данные Киевстар ТВ отражают заинтересованность аудитории тем или иным контентом и формируются на основе просмотра тех или иных телеканалов всеми абонентами платформы, то есть репрезентативны для всей платформы. Такие данные валидны и надежны по определению, поскольку охватывают всех без исключения абонентов ОТТ-платформы, а не их небольшую часть.

Конечно, телевизионная панель должна отображать данные телепросмотра всего населения с разными типами приема, не только IPTV/ОТТ, однако в настоящее время до полноценного восстановления телевизионной панели это невозможно. К тому же, согласно результатам учредительного исследования в 2021 году, до войны покрытие IPTV/ОТТ составило 20% домохозяйств. Соответственно, услугами этого типа приема пользуется платежеспособное население, регулярно оплачивающее ТВ-услуги.

ТОП-20 телеканалов в сентябре

Вместе с Киевстаром ТВ анализируем, какие телеканалы в сентябре пользовались наибольшим спросом среди украинцев.

Так, согласно данным платформы, возглавляет ТОП флагманский телеканал группы 1+1 media, транслирующий марафон "Единые новости" — 1+1 — с 11,1% доли телепросмотра. Далее следует Новый телеканал из StarLightMedia с 10,2%, 2+2 с 6,5%, СТБ с 5,7%, а замыкает пятерку лидеров – телеканал ТЕТ с 5,1%. Среди телеканалов Inter Media Group в ТОП-20 вошел только НТН, занявший 15 строчку и собравший аудиторию 1,7%. Флагманский телеканал холдинга — "Интер" — согласно данным Киевстар ТВ собрал всего 0,9% доли в сентябре и не попал в 20-ку телеканалов-лидеров.

Больше всего телеканалов, попавших в сентябрьский рейтинг, входят в состав группы 1+1 media — 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, ПЛЮСПЛЮС, Paramount Comedy и Квартал ТВ.

В то же время, в ТОП-20 телеканалов, пользовавшихся наибольшим вниманием зрителей в сентябре, попали каналы из группы TV 1000 — TV 1000 Action с 3,8% и седьмой строчкой в общем рейтинге, и TV 1000 World Kino с долей 2% и 11 местом. в ТОП. Характерным отличием этих телеканалов от всех остальных в ТОП-20 является то, что они не адаптированы под запрос украинского зрителя и говорят по-русски.

Медиагруппы и просмотр

Несмотря на существенные изменения в контентной части и перенастройку сетки в реалии войны, лояльность к брендам ведущих медиагрупп сохраняется на высоком уровне, а доверие зрителей растет. Так, удивление телеканалов 1+1 media в сентябре наблюдается на уровне 28%, что закрепляет за собой безоговорочное лидерство в рейтинге медиагрупп. Телеканалы группы StarLightMedia в сентябре собрали 21,6% доли и оказались на второй строчке, а каналы Inter Media Group объединили только 3,6% зрителей платформы.

Что касается контента, который медиагруппы предлагали зрителям в сентябре или затизерили как новинки телесезона, то в 1+1 media подготовили около 15 премьер для сезона, на каналах StarLightMedia количество тайтлов еще больше — около 20, а вот в Inter Media Group — всего два.

Смотреть телемарафон "Единые новости"

В целом, если говорить о телемарафоне "Единые новости", который продолжает вещание 24/7, то в сентябре 17% зрителей просматривали этот продукт. При этом более интенсивное наблюдение наблюдается в будние дни — средняя доля марафона с понедельника по пятницу составляет 17,9%, а на выходных — 14,9%. Самым популярным по просмотру телеканала, который говорит в марафоне, является 1+1 с отрывом от ICTV в 2,5 раза.

Определяющим является то, что другие новостные телеканалы, которых на рынке стало значительно меньше после закрытия "Медиа Группы Украина" и телеканалов 112, ZIK и NewsOne, собирают мизерную аудиторию по сравнению с телемарафоном, который существенно опережает всех других вещателей. Так, к примеру, 24 телеканала в сентябре собрал долю 1,6%, "Прямой" — 0,8%, "Эспрессо" — 0,7%, а 5 канал — всего 0,3%.