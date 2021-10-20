Итоги третьего квартала на рынке труда Украины: кому было легче найти работу и как изменились зарплаты

Лидерами по росту количества вакансий стали сразу две профсферы.
Третий квартал 2021 года завершился с положительной динамикой. Количество вакансий и резюме незначительно, но увеличилось.
Об этом свидетельствуют данные аналитики кадрового портала grc.ua.
Среди наиболее востребованных работодателями категорий третьего квартала 2021:
- продажи (18.2% всех актуальных вакансий на сайте grc.ua)
- ІТ-сфера (12.3%);
- медицина и фармацевтика (7.2%).
Также, работодатели активно искали:
- специалистов по транспорту;
- логистике;
- банковских сотрудников.
Меньше всего открытых вакансий в третьем квартале 2021 года было для специалистов из сфер:
- спорт, фитнес (0.4%);
- инсталляция (0.6%);
- страхования (0.2%);
- добыча сырья (0.3%);
- государственная служба (0.1%).
Лидерами по росту количества вакансий в третьем квартале по сравнению со вторым, стали сразу две профсферы: "Банки, инвестиции, лизинг" (+ 1.4%) и "Рабочий персонал" (+ 1.1%).
Среди банковских работников наибольший спрос на:
- кассиров;
- операционистов;
- инкассаторов.
Средняя компенсация категории в третьем квартале составила около 25 тыс. грн.
В категории "Рабочий персонал" активно искали:
- разнорабочих;
- водителей;
- грузчиков;
- комплектовщиков заказов;
- других рабочих.
Интересно, что средний уровень компенсации категории составлял около 9 тыс. грн, но можно получать и намного больше. Так, например, разнорабочий в Польше может заработать до 35 тыс. грн, рабочий на птицеферму в Великобритании — до 45 тыс. грн.
Аутсайдер квартала по количеству вакансий, по сравнению с предыдущим кварталом:
- Туризм, рестораны (-0.8%).
В категории уменьшилось и количество вакансий, и средняя компенсация. Так, в третьем квартале, средняя заработная плата категории составляет около 13 700 грн. В то же время на 12% увеличилось количество иностранных вакансий для специалистов категории.
Чаще всего зарубежные работодатели профсферы "Туризм, рестораны" искали:
- официантов (15%);
- горничных (13%);
- бартендеров/барменов (12%);
- поваров (12%);
- хостес (12%);
- руководителей ресторанов (6%);
- администраторов гостиниц/хостелов (6%).
Также были нужны:
- менеджеры по продажам туристических услуг (3%);
- разнорабочие/персонал кухни (3%).
Средняя компенсация категории рубежом в третьем квартале составила около 38 тыс. грн, что в 2,7 раз выше чем средняя заработная плата работников сферы гостеприимства в Украине.
Количество соискателей, которые задумываются о поиске новой работы, также увеличилось. Активно искали работу:
- молодые специалисты (резюме профсферы "Начало карьеры" на кадровом портале grc.ua в третьем квартале составляли 13.7% от общего количества резюме на сайте).
Также, в ТОПе соискателей:
- специалисты по продажам (12.4%);
- ІТ-специалисты (9.7%).
Менее были склонны к смене работы специалисты из сферы страхования и инсталляций. Резюме от специалистов категории "Страхование" составили 0.1% от всех актуальных на кадровом портале. Количество резюме от специалистов профсферы "Инсталляция" в третьем квартале составила 0.2%.
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