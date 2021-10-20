Итоги третьего квартала на рынке труда Украины: кому было легче найти работу и как изменились зарплаты

Итоги третьего квартала на рынке труда Украины: кому было легче найти работу и как изменились зарплаты

Лидерами по росту количества вакансий стали сразу две профсферы.

Третий квартал 2021 года завершился с положительной динамикой. Количество вакансий и резюме незначительно, но увеличилось.

Об этом свидетельствуют данные аналитики кадрового портала grc.ua.

Среди наиболее востребованных работодателями категорий третьего квартала 2021:

продажи (18.2% всех актуальных вакансий на сайте grc.ua)

ІТ-сфера (12.3%);

медицина и фармацевтика (7.2%).

Также, работодатели активно искали:

специалистов по транспорту;

логистике;

банковских сотрудников.

Меньше всего открытых вакансий в третьем квартале 2021 года было для специалистов из сфер:

спорт, фитнес (0.4%);

инсталляция (0.6%);

страхования (0.2%);

добыча сырья (0.3%);

государственная служба (0.1%).

Лидерами по росту количества вакансий в третьем квартале по сравнению со вторым, стали сразу две профсферы: "Банки, инвестиции, лизинг" (+ 1.4%) и "Рабочий персонал" (+ 1.1%).

Среди банковских работников наибольший спрос на:

кассиров;

операционистов;

инкассаторов.

Средняя компенсация категории в третьем квартале составила около 25 тыс. грн.

В категории "Рабочий персонал" активно искали:

разнорабочих;

водителей;

грузчиков;

комплектовщиков заказов;

других рабочих.

Интересно, что средний уровень компенсации категории составлял около 9 тыс. грн, но можно получать и намного больше. Так, например, разнорабочий в Польше может заработать до 35 тыс. грн, рабочий на птицеферму в Великобритании — до 45 тыс. грн.

Аутсайдер квартала по количеству вакансий, по сравнению с предыдущим кварталом:

Туризм, рестораны (-0.8%).

В категории уменьшилось и количество вакансий, и средняя компенсация. Так, в третьем квартале, средняя заработная плата категории составляет около 13 700 грн. В то же время на 12% увеличилось количество иностранных вакансий для специалистов категории.

Чаще всего зарубежные работодатели профсферы "Туризм, рестораны" искали:

официантов (15%);

горничных (13%);

бартендеров/барменов (12%);

поваров (12%);

хостес (12%);

руководителей ресторанов (6%);

администраторов гостиниц/хостелов (6%).

Также были нужны:

менеджеры по продажам туристических услуг (3%);

разнорабочие/персонал кухни (3%).

Средняя компенсация категории рубежом в третьем квартале составила около 38 тыс. грн, что в 2,7 раз выше чем средняя заработная плата работников сферы гостеприимства в Украине.

grc.ua

Количество соискателей, которые задумываются о поиске новой работы, также увеличилось. Активно искали работу:

молодые специалисты (резюме профсферы "Начало карьеры" на кадровом портале grc.ua в третьем квартале составляли 13.7% от общего количества резюме на сайте).

Также, в ТОПе соискателей:

специалисты по продажам (12.4%);

ІТ-специалисты (9.7%).

grc.ua

Менее были склонны к смене работы специалисты из сферы страхования и инсталляций. Резюме от специалистов категории "Страхование" составили 0.1% от всех актуальных на кадровом портале. Количество резюме от специалистов профсферы "Инсталляция" в третьем квартале составила 0.2%.

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