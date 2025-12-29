Итоги встречи Зеленского с Трампом: что США пообещали Путину и буде ли прекращение огня

Реклама

Предыдущая пятая встреча президентов Украины и США состоялась в середине октября и проходила в рамках неформального обеда в Белом доме. В ходе шестой встречи лидеры и делегации тоже встретились на рабочий обед, но уже в личной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Перед ее началом премьер Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, метя Зеленского: «Удачи». А незадолго после в СМИ появились сообщения, что Трамп угощает украинскую делегацию куриным бульоном, стейками, картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.

«Вы хотели бы поесть, сочтете ли это взяткой, поэтому не могли бы писать честно или написали бы плохую историю?» — обратился Трамп к журналистам, которые делали протокольные фото и видео перед началом переговоров. — Вы хотели бы что-нибудь поесть сейчас? Да или нет?».

Трамп продолжил «шутить». По его словам, обед для журналистов должен гарантировать появление хороших новостей и статей в прессе об этих переговорах. «Но этого не произойдет, они станут только хуже», — отметил Трамп. Но история с появлением четкого меню за обедом любых важных дипломатических переговоров всегда свидетельствует об их низкой результативности, потому что стороны ищут хотя бы что-то, о чем можно рассказать СМИ. К тому же совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского после почти трехчасового разговора продемонстрировала, что администрация Трампа защищает скорее подходы России к урегулированию войны.

Что показала шестая встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго? О каких главных итогах нужно знать? Читайте в материале ТСН.ua.

Разговоры с Путиным: прекращения огня не будет

Дональд Трамп не изменяет своим традициям. Перед шестой встречей с Владимиром Зеленским американский президент снова поговорил по телефону с Путиным, после чего последний в военной форме (именно военную форму очень живо обсуждает российская пропаганда — Ред.) снова вроде бы побывал в одном из пунктов управления российскими войсками, чтобы заслушать доклад о «взятии».

«Россия почти потеряла интерес к получению контроля над всем Донбассом в рамках мирного соглашения».

Также Путин повторил, что Россия «достигнет всех поставленных задач вооруженным путем». А российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским пропагандистам накануне встречи Трампа и Зеленского добавил:

«Россия в случае конфликта Китая с Тайванем поддержит Пекин».

Неизвестно, проинформирована ли об этих заявлениях администрация Трампа, как и еще об одном заявлении Лаврова, что силы «коалиции желающих» (европейских стран, готовых направить свои войска в Украину после установления режима прекращения огня — Ред.) «станут законной целью для России». Однако во время кратких заявлений для печати перед началом встречи с Владимиром Зеленским, американский президент заявил, что еще раз поговорит с Путиным после ее окончания, как и с европейскими лидерами о гарантиях безопасности для Украины.

Еще после первого телефонного разговора Трампа с Путиным помощник последнего Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США соглашаются, что «предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму ведет только к затягиванию конфликта и грозит возобновлением боевых действий».

«Для их окончательного прекращения нужно, прежде всего, обычно от Киева смелое ответственное политическое решение, которое идет в русле работы, проводимой российско-американским каналом. Это решение по Донбассу…», — добавил Ушаков.

И это еще раз можно было бы «списать» на российскую пропаганду. Однако еще до начала встречи с Зеленским Трамп заявил, что Украина тоже обстреливает Россию. А уже после переговоров делегаций за обедом во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Трамп сказал, что понимает Путина, почему тот не хочет прекращения огня для проведения референдума.

«Он не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь, и я понимаю эту позицию. Потребуется несколько недель, если все пойдет хорошо. Но все может пойти по плохому пути, из-за чего снова придется воевать и умирать», — добавил президент США.

«Мирный» план Трампа: Россия готова продавать энергию из ЗАЭС

Следует напомнить, как еще весной этого года администрация Трампа выдвигала России требование по установлению режима прекращения огня на 30 дней, угрожая ввести санкции. Однако впоследствии сама же и отказалась от этого, хотя первые санкции только в октябре ввела, пристав на идею Путина о том, что войну нужно урегулировать «сразу и полностью» без всякого прекращения огня. В понимании Кремля — капитуляцией Украины — о чем и был «мирный» план Трампа-Путина, который «слили» в прессу в середине ноября.

Более месяца Киев вместе с европейскими союзниками дорабатывали этот документ, который теперь содержит 20, а не 28 пунктов. Украина даже вышла с компромиссными предложениями о возможности проведения референдума по чувствительным вопросам мирного плана и выборов во время военного положения. В Верховной Раде была создана рабочая группа по наработке соответствующего избирательного законодательства. Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков как раз накануне встречи Зеленского и Трампа во Флориде обвинил Украину в срыве переговоров, мол, доработанная версия мирного плана «радикально отличается» от того, который Москва в последние недели обсуждала с Вашингтоном.

При таком подходе, а также без дополнительного давления на Россию по поводу первого и главного шага каких-либо переговоров — прекращение огня — заявления посла США при НАТО Мэтью Витакера о том, что завершение войны возможно в течение следующих 90 дней, очень далеки от реальности.

«Это не сделка, которую можно заключить за один день. Это очень сложная вещь», — заявил Трамп после переговоров с Зеленским в Мар-а-Лаго, назвав их замечательными и добавив, что остаются одна или две нерешенные проблемы.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время согласованы, в частности, американские гарантии безопасности. Накануне западные СМИ сообщали, что администрация Трампа вроде бы готова подать соответствующий документ о предоставлении Украине гарантий безопасности на ратификацию в Конгресс, на чем и подчеркивал украинский президент. Однако станут ли они аналогом статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне и предусматривают ли отправку американских военных в Украину в случае возобновления российской агрессии, неизвестно.

«20-пунктный план согласован на 90%, гарантии безопасности США — на 100%. Совместные гарантии безопасности США и ЕС для Украины — почти согласованы, при этом военное измерение (этих гарантий безопасности — Ред.) согласовано на 100%», — заявил Владимир Зеленский.

Однако вряд ли уже шестая в течение 2025 года встреча американского и украинского президентов добавила этой администрации США и лично Трампу понимание реальных причин войны России против Украины. Ведь, например, комментируя вопросы оккупированной Россией украинской Запорожской АЭС, Трамп заявил:

«Мы сегодня подробно обсуждали это. Она (ЗАЭС — Ред.) в достаточно хорошем состоянии. Она может заработать почти немедленно. Путин фактически работает с Украиной, чтобы ее запустить. Путин был (в разговоре с Трампом — Ред.) очень щедрым, чтобы Украина имела успех, включая идею поставки энергии в Украину по очень низким ценам».

Ранее Путин заявлял, что Россия и США вроде бы обсуждают совместное управление ЗАЭС. Почти наверняка Кремль предлагает администрации Трампа зарабатывать на продаже электроэнергии с крупнейшей в Европе украинской АЭС, которую Трамп считает самой большой в мире. Не секрет, что то же россияне предлагают Трампу и относительно совместной разработки арктического шельфа, добычи редкоземельных элементов и даже восстановления «Северных потоков», чтобы совместно зарабатывать на продаже российского газа в Европу. Однако Германия и другие страны на собственном опыте могут рассказать, что ни одно экономическое сотрудничество или деньги не остановят Кремль с начала войны.

В воскресенье, 28 декабря, Дональд Трамп также заявил, что после двух телефонных разговоров «увидел очень интересного Путина», который вроде бы хочет окончания войны. Также американский президент добавил, что готов приехать в Украину и выступить в Верховной Раде, если это поможет заключить соглашение. Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что команды Украины и США продолжат договариваться о последовательности выполнения пунктов мирного соглашения, предложив провести в Вашингтоне совместный саммит с европейскими лидерами.

Неизвестно, нашла ли поддержку администрации Трампа идея с саммитом. Похоже, что американский президент и его окружение думают совсем о другом. По информации телеканала Fox News, именно обеспечение прямого телефонного разговора между Зеленским и Путиным станет дипломатической победой американского лидера. То есть, как видим, добиваться установки режима прекращения огня Трамп не считает для себя победой. По информации сторон, переговоры делегаций продолжатся в январе.

«Если ничего не произойдет, то они (Украина и Россия — Ред.) продолжат бороться и умирать», — сказал Трамп. Я думаю, что через несколько недель мы узнаем», — сказал Трамп, дав Путину несколько недель.