Итоги второго дня «мира» от Путина: данные Генштаба об атаках РФ
Второй день так называемого «перемирия» обернулся для фронта 144 боевыми столкновениями и массированным применением Россией беспилотников-камикадзе.
Военные подвели итоги второго дня так называемого «перемирия». Так, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 144 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Россияне за сутки применили на фронте 5002 дрона-камикадзе и осуществили 1541 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.
Данные Генштаба по состоянию на 22:00 10 мая
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях по состоянию на 22:00 продолжалось одно из девяти боестолкновений за сегодня. Противник совершил 56 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, десять из которых с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Куриловки и Ковшаровки.
На Лиманском направлении российские войска начинали 11 штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор (по состоянию на 22:00).
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении сегодня враг не предпринимал наступательных действий.
Силы обороны успешно отразили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.
На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровское, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.
На Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак.
В Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении сегодня враг не предпринимал наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал, соблюдает ли Россия перемирие, которое пообещала 9-11 мая.
Напомним, что вчера, 9 мая, в первый день «перемирия» на фронте зафиксировали 147 боевых столкновений.