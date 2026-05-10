Итоги второго дня «мира» от Путина: данные Генштаба об атаках РФ

Сводка Генштаба за 10 мая 2026 / © Associated Press

Военные подвели итоги второго дня так называемого «перемирия». Так, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 144 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Россияне за сутки применили на фронте 5002 дрона-камикадзе и осуществили 1541 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.

Данные Генштаба по состоянию на 22:00 10 мая

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях по состоянию на 22:00 продолжалось одно из девяти боестолкновений за сегодня. Противник совершил 56 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, десять из которых с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении российские войска начинали 11 штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор (по состоянию на 22:00).

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении сегодня враг не предпринимал наступательных действий.

Силы обороны успешно отразили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровское, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.

На Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак.

В Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении сегодня враг не предпринимал наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал, соблюдает ли Россия перемирие, которое пообещала 9-11 мая.

Напомним, что вчера, 9 мая, в первый день «перемирия» на фронте зафиксировали 147 боевых столкновений.

