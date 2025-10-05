- Дата публикации
Украина
- Украина
Ивано-Франковск: в городе слышна серия взрывов
Россияне ударили по Ивану-Франковску — там с утра слышны мощные взрывы.
Сегодня, 5 октября, Ивано-Франковск атакуют россияне. В городе сейчас очень громко.
Об этом сообщает «Суспільне».
«Серия взрывов в Ивано-Франковске», — отмечают журналисты.
Напомним, Львов сегодня подвергся атаке — взрывы раздавались непрерывно около 3 часов — десятки дронов и ракет атакуют город. Мэр Садовый уточнил, что у части города исчез свет.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована массированная атака дронами и угроза ракетных ударов. Военные сообщили, что беспилотники фиксируются в восточных, южных, северных, центральных и западных областях страны.