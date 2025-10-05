Ивано-Франковск: в городе слышна серия взрывов

© Getty Images

Сегодня, 5 октября, Ивано-Франковск атакуют россияне. В городе сейчас очень громко.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Серия взрывов в Ивано-Франковске», — отмечают журналисты.

Напомним, Львов сегодня подвергся атаке — взрывы раздавались непрерывно около 3 часов — десятки дронов и ракет атакуют город. Мэр Садовый уточнил, что у части города исчез свет.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована массированная атака дронами и угроза ракетных ударов. Военные сообщили, что беспилотники фиксируются в восточных, южных, северных, центральных и западных областях страны.