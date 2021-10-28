Ивано-Франковск в октябре начали украшать к Новому году и Рождеству: в городе объяснили, почему так рано

Ивано-Франковск в октябре начали украшать к Новому году и Рождеству: в городе объяснили, почему так рано

Город украшают к празднику еще в октябре из-за того, что ситуация с коронавирусом может быть непредсказуема.

В Ивано-Франковске начали монтировать рождественско-новогоднюю иллюминацию. В ноябре там планируют установить главную новогоднюю елку.

Об этом сообщает ratusha.if.ua со ссылкой на директора КП "Ивано-Франковскгорсвет" Виктора Шутки.

Чиновник объяснил, что город украшают к празднику еще в октябре из-за того, что ситуация с коронавирусом может быть непредсказуема. Также устанавливать новогоднюю иллюминацию позволяет теплая погода.

Фото: ratusha.if.ua

Новогоднюю елку в Ивано-Франковске планируют установить в конце ноября.

Виктор Шутка также добавил, что в этом году в Ивано-Франковск будут украшать украшениями с предыдущих лет, чтобы не тратить дополнительные средства.

Напомним, СМИ узнали, какой будет новогодняя елка в Киеве.

Читайте также:

[media type="video" id="387298099"

Старый Новый год под водой: дайверы установили елку на дне затопленного карьера

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку