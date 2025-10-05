- Дата публикации
Ивано-Франковская область пережила мощную атаку: куда целились россияне и как последствия
В Ивано-Франковской области приходят в себя после вражеской атаки. По данным властей, жертв и пострадавших нет, однако есть разрушения.
Сегодня ночью россияне массированно атаковали Ивано-Франковщину. В регионе работали Силы противовоздушной обороны.
О последствиях сообщила глава ОВА Светлана Онищук.
«Целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет: за помощью никто не обращался. В одной из громад области в результате атаки частично поврежден жилой дом», — отметила она.
Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 5 октября, массированно атаковали Украину. Враг с вечера субботы приступил к воздушному удару, используя «Шахеды» и КАБы, утром в небо поднялась стратегическая авиация россиян, произошли пуски ракет.
Взрывы уже раздались во Львовской области, во Львове. В Ивано-Франковске и на Хмельнитчине работала ПВО. Польша подняла в небо истребители из-за угрозы атаки.