Ивано-Франковские депутаты требуют запретить аборты

Ивано-Франковский городской совет

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В пятницу, 27 июня, депутаты Ивано-Франковского городского совета поддержали обращение к руководству государства с требованием запретить аборты в Украине.

Текст этого обращения, среди адресатов которого президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, обнародован на Facebook-странице горсовета Ивано-Франковска.

Авторы обращения утверждают, что в Украине «за годы независимости государства сделано огромное количество абортов».

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«Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Государство, которое позволяет уничтожать его в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом», — считают франковские депутаты.

Именно поэтому народные избранники Ивано-Франковска просят принять закон «о защите человеческой жизни от зачатия до естественной смерти», проект которого прилагается к обращению.

Также горсовет просит президента и Верховную Раду восстановить Министерство семьи Украины и ввести такие выплаты при рождении каждого ребенка:

первый ребенок — 100 тыс. грн;

второй ребенок — 200 тыс. грн;

третий и каждый последующий ребенок — 300 тыс. грн.

Кроме того, предлагается ввести в Украине программу обязательного бесплатного предоставления государством в собственность жилья семьям, где родилось пятеро и более детей.

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«Если не рождаются дети — значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии, отцов и матерей, строителей Украины. По этой причине наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий, поскольку нам не хватает детей и людей в разных сферах жизни, без которых Украина может исчезнуть», — говорится в документе, за который проголосовали франковские депутаты.

За принятие такого обращения проголосовали 23 из 30 присутствующих на пленарном заседании горсовета депутатов. В целом депутатский корпус Ивано-Франковского горсовета насчитывает 43 депутата, поэтому для принятия решения нужно 22 голоса.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области к 10 годам лишения свободы приговорили учительницу одного из лицеев