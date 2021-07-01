"Июль дебютирует ливнями": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

"Июль дебютирует ливнями": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Украина накроют дожди и грозы.

В ближайшие дни в Украине будет дождливо, а также будут ливни, град и шквалы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Июль дебютирует ливнями. В ближайшие дни в Украине — периодические дожди, грозы, +25 +32 градуса. Кто в Карпаты — берите что-то теплее: +14 +17 градусов. Свеженький", — говорится в ее заметке.

В пятницу, 2 июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также град и шквалы. Низкой температура воздуха будет в западных областях: +22 +27 градусов. На большее столбики термометров поднимутся на востоке и юго-востоке — до 27-32 выше нуля. В дневные часы в центре и на юге будет солнце.

В Киеве в пятницу, 2 июля, Диденко предупреждает о кратковременные грозовые дожди, а також возможен град. В течение дня воздух прогреется до +28 градусов.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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