Июль стал рекордным: в Минздраве рассказали, сколько планируют сделать прививок против COVID-19 до сентября

Июль стал рекордным: в Минздраве рассказали, сколько планируют сделать прививок против COVID-19 до сентября

Ляшко призвал украинцев не откладывать вакцинацию.

В Украине до конца лета планируют сделать 4,5 млн прививок против COVID-19. Это на 1,5 раза больше, чем в июле, в течение которого привили против коронавируса 2 917 636 человек.

Об этом информирует глава Минздрава Виктор Ляшко в Facebook.

Глава Минздрава призвал украинцев не откладывать прививку на "после отпуска" или "после праздников", ведь штамм "Дельта" уже в Украине, а вакцинация — единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерти.

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"За июль сделано 2 917 636 прививок от COVID-19. Это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы кампании вместе. К концу лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза", — написал Ляшко.

Министр здравоохранения напомнил, что записаться на вакцинацию против COVID-19 можно в пункты прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.

Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте list.covid19.gov.ua.

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

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