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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Июнь стал самым кровавым месяцем для Украины за более четырех лет — ООН

В ООН сообщили, что в течение июня 2026 года в результате действий российских оккупантов 293 гражданских украинцев погибли.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Июнь стал самым кровавым периодом для украинцев

Июнь стал самым кровавым периодом для украинцев / © Associated Press

Июнь стал самым кровавым периодом для гражданского населения Украины с апреля 2022 года. Число погибших и раненых граждан достигло рекордно высоких показателей, существенно превысив данные предыдущих месяцев.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец со ссылкой на обновленный отчет Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине.

Согласно официальным данным ООН, в течение июня 2026 года в результате действий российских оккупантов 293 гражданских украинца погибли, а еще 1 990 получили ранения разной степени тяжести. Это самое большое количество жертв среди мирных жителей за один месяц, начиная с апреля 2022 года.

Показатели потерь среди мирного населения выросли на 10% по сравнению с маем и на 37% по отношению к июню 2025 года.

Основной причиной такого роста стали дальнобойные российские атаки с применением ракет и беспилотников, которые все чаще наносят удары по густонаселенным городам вдали от линии фронта, таких как Киев и Днепр. Жертвы этих ударов составляют 45% от общего числа (126 погибших, 907 раненых).

Всего с начала 2026 года Россия убила 1396 и ранила 7978 гражданских граждан Украины.

Ранее стало известно, что в июле россияне выпустили по Украине больше баллистических ракет, чем производит РФ за месяц.

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Дата публикации
Количество просмотров
29
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