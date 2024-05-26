Из 100% людей, получивших повестки, приходят всего 2% – работник ТЦК

Из 100% получивших повестки людей в ТЦК приходят только 2%. Впрочем, большинство военнообязанных ведут себя вежливо, особенно после адекватного разговора с работниками центра.

Об этом в интервью "Эспрессо" рассказал военный Владимир.

"То, что сейчас происходит, правильно. Из 100% людей, получивших повестки, приходят всего 2%. У меня есть уже погибшие собратья, а есть те, которых нужно менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, нужно производить замены", - отметил он.

Работник ТЦК рассказывает, что часто общается с мобилизованными, в основном конфликтов нет. Особенно – после обычного адекватного разговора.

Напомним, по закону повестки можно издавать почти где угодно — на улице, на блокпосте, в офисе или дома. Но есть важный нюанс — к моменту вручения в повестке уже должны быть ФИО военнообязанного, адрес регистрации, подпись руководителя ТЦК, дата и печать. Заполнять повестку прямо на месте, переписывая все данные из документов, незаконно. Эта норма действовала до принятия нового закона о мобилизации и действует сейчас, но работники ТЦК постоянно ее нарушали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Все о ТЦК в Украине: что это такое, чем занимаются и кем финансируются

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